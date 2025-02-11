Установлен новый рекорд бесснежной зимы в Москве

Первая декада февраля впервые за всю историю в Москве прошла без снега.
Об этом в своем Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Первая декада февраля в Москве выдалась относительно теплой, средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ составила -1,6 градуса, что на 5,6 градуса выше нормы. Такое в столице случается в среднем один раз с 7-8 лет», — сказано в публикации.
Эксперт рассказала, что самой теплой со средней температурой +0,7 градуса была первая декада февраля в 1990 году.
Осадки в Москве тоже остаются в дефиците — выпало всего 2,8 мм, что составляет всего 6% от нормы. В текущем столетии, отметила Позднякова, это четвертый случай с подобным дефицитом: в 2003 году за первую декаду выпало лишь 1,3 мм.
«Но что касается снежного покрова, то 2025 год стал совершенно уникальным, еще не было случая, что в конце первой декады февраля в Москве не было снега», — заключила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву может прийти ранняя весна, но это зависит от нескольких факторов. Например, если в столицу придет северный ветер, ранней весны ждать не придется.