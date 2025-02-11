Установлен новый рекорд бесснежной зимы в Москве

Первая декада февраля впервые за всю историю в Москве прошла без снега.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

« П е р в а я д е к а д а ф е в р а л я в Москве выдалась относительно теплой, средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ составила -1,6 градуса, что на 5,6 градуса выше нормы. Такое в столице случается в среднем один раз с 7-8 лет», — сказано в публикации.

Эксперт рассказала, что самой теплой со средней температурой +0,7 градуса была первая декада февраля в 1990 году.

Осадки в Москве тоже остаются в дефиците — выпало всего 2,8 мм, что составляет всего 6% от нормы. В текущем столетии, отметила Позднякова, это четвертый случай с подобным дефицитом: в 2003 году за первую декаду выпало лишь 1,3 мм.

« Н о ч т о к а с а е т с я с н е ж н о г о п о к р о в а , т о 2 0 2 5 г о д с т а л с о в е р ш е н н о у н и к а л ь н ы м , е щ е н е б ы л о с л у ч а я , ч т о в к о н ц е п е р в о й д е к а д ы ф е в р а л я в Москве не было снега», — заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву может прийти ранняя весна, но это зависит от нескольких факторов. Например, если в столицу придет северный ветер, ранней весны ждать не придется.