Мавзолей Ленина закроется на два месяца

Мавзолей Ленина на Красной площади закроется на профилактические работы почти на два месяца, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

" В с в я з и с п р о в е д е н и е м п р о ф и л а к т и ч е с к и х р а б о т с 1 8 ф е в р а л я п о 1 4 а п р е л я 2 0 2 5 г о д а д о п у с к п о с е т и т е л е й в М а в з о л е й В . И . Л е н и н а и к н е к р о п о л ю у К р е м л е в с к о й с т е н ы о с у щ е с т в л я т ь с я н е б у д е т " , - с к а з а л и в Ф С О .

Плановые профилактические работы в мавзолее проводятся примерно раз в два года, но их детали обычно не разглашаются. Такие работы, в частности, проводились в 2017, 2019, 2022, 2023 годах.