Сергунина назвала число посетителей фестиваля «Китайский Новый год в Москве»

Число посетителей фестиваля «Китайский Новый год в Москве», который проходил с 28 января по 9 февраля, в сравнении с 2024 годом выросло вдвое.

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Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Ф е с т и в а л ь п р и в л е к п о р я д к а 1 , 5 м и л л и о н а ч е л о в е к . Б о л ь ш о й и н т е р е с в ы з в а л и м а с т е р - к л а с с ы п о к а л л и г р а ф и и и с о з д а н и ю д р а к о н о в и з б у м а г и , н а с т о л ь н ы е и г р ы и у л и ч н ы е п р е д с т а в л е н и я , ш о у б а р а б а н щ и к о в и ч а й н ы е ц е р е м о н и и , — с о о б щ и л а о н а .

Также москвичи и гости столицы приобрели почти 50 тысяч порций горячих угощений и закусок и примерно 30 тысяч сувениров, включая как книги о культуре Поднебесной, так и чайные купажи.

Мероприятие поддержали более 120 московских ресторанов. В заведениях готовили аутентичные блюда по традиционным рецептам, особенную популярность снискали национальные китайские десерты.

В ходе «Китайского Нового года в Москве» москвичи и гости столицы могли попробовать цзяоцзы, сочные начинки из курицы, свинины и креветок в тончайшем тесте, гонконгские вафли с взбитыми сливками, зефирками, креветками или курицей в кисло-сладком соусе, а также китайские пончики «Ютяо», посыпанные сахарной пудрой.