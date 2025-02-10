Сергунина назвала число посетителей фестиваля «Китайский Новый год в Москве»
Число посетителей фестиваля «Китайский Новый год в Москве», который проходил с 28 января по 9 февраля, в сравнении с 2024 годом выросло вдвое.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
— Фестиваль привлек порядка 1,5 миллиона человек. Большой интерес вызвали мастер-классы по каллиграфии и созданию драконов из бумаги, настольные игры и уличные представления, шоу барабанщиков и чайные церемонии, — сообщила она.
Также москвичи и гости столицы приобрели почти 50 тысяч порций горячих угощений и закусок и примерно 30 тысяч сувениров, включая как книги о культуре Поднебесной, так и чайные купажи.
Мероприятие поддержали более 120 московских ресторанов. В заведениях готовили аутентичные блюда по традиционным рецептам, особенную популярность снискали национальные китайские десерты.
В ходе «Китайского Нового года в Москве» москвичи и гости столицы могли попробовать цзяоцзы, сочные начинки из курицы, свинины и креветок в тончайшем тесте, гонконгские вафли с взбитыми сливками, зефирками, креветками или курицей в кисло-сладком соусе, а также китайские пончики «Ютяо», посыпанные сахарной пудрой.