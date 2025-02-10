"Зима в Москве": "активные граждане" выберут начинку для масленичных блинов

Москвичи смогут поучаствовать в выборе начинки для масленичных блинов на проекте "Активный гражданин".

Для участвующих будет представлено на выбор пять начинок. Каждую жители и гости столицы смогут попробовать на площадках проекта "Зима в Москве". При этом тот вариант, который победит в голосовании, будет продаваться для всех желающих с десятипроцентной скидкой на 11 московских межрегиональных ярмарках в восьми округах столицы.

На выбор гостей будут представлены блины с начинками в виде ломтиков буженины, творога или сметаны. При желании к ним можно добавить свежую зелень или любимые фрукты, орехи, ягоды, а также мед и сливочное масло.

Всех желающих уже приглашают отметить Масленицу на Городской ферме ВДНХ 1 и 2 марта. Там организуют сжигание чучела, театрализованное представление, дегустации от фермеров и представят рекордную двухметровую стопку блинов.

Гостей также научат делать текстильных кукол, русскую метелку и украшения к Масленице. Кроме того, посетителям обещают традиционные прогулки и показательные кормления животных. Обитателей фермы украсят лентами.