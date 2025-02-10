В Москве китайский стал вторым по популярности у школьников после английского

Китайский язык стал вторым по популярности у московских школьников после английского. Об этом сообщает пресс-служба департамента науки и образования Москвы. По ее данным, около 8 тысяч школьников изучают китайский язык по основной программе более чем в 70 школах. Еще свыше 600 кружков по китайскому, где учится более шести тысяч детей, открыто в школах и центрах допобразования.

Всего по данным пресс-службы школьники могут заниматься более чем 20 иностранными языками - от английского, китайского и немецкого до хинди, иврита и суахили.

В кружках и секциях китайского языка дети изучают письменность, грамматику и лексику, а также применяют полученные знания на практике. Отдельное внимание уделяется культуре и традициям Китая, что позволяет учащимся уверенно общаться с носителями языка.

Обучение китайскому языку активно развивается в школьных кружках. Например, в школе № 548 "Царицыно" более 550 детей изучают язык и живопись Китая, занимаются кунг-фу и лингвострановедением.

Ребята становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Так, выпускница 2024 года София Дон занимала первое место три раза подряд - в 2022, 2023 и 2024-м. Кроме того, в 2023 году девушка выиграла во всемирном конкурсе "Китайский язык - это мост", который проводился в Пекине. Сейчас София Дон - студентка Шанхайского транспортного университета. Она поступила, сдав экзамены наравне с китайскими абитуриентами.

В школе №1517 действует проект "Класс МГУ", участники которого изучают китайский язык и историю страны под руководством опытных востоковедов. В образовательном учреждении отмечают китайские праздники и проводят торжественные тематические мероприятия.

Участники проекта "Класс МГУ" также добиваются побед. К примеру, четвероклассник Иван Ковалевич стал победителем российского этапа и призером заключительного этапа Всемирного конкурса "Китайский язык - это мост".

Изучать китайский язык можно и в библиотеке "Московской электронной школы". В сервисе доступно более 300 сценариев уроков, свыше 360 приложений, 200 интерактивных тестов и видеоуроки.

Узнать больше о дополнительном образовании в столице можно в Telegram-каналах "Московское образование" и "Московский центр воспитательных практик".