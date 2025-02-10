Здание кинотеатра «Победа» в Москве отреставрируют

Здание кинотеатра «Победа» в Таганском районе отреставрируют
Согласован проект приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Победа», работы проведут в рамках государственной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
«Сейчас в здании бывшего кинотеатра «Победа» в Таганском районе столицы располагается Московский детский театр марионеток. Согласованный проект предполагает проведение ремонтно-реставрационных работ, а также приспособление объекта культурного наследия регионального значения для современного использования, в том числе оснащение новым оборудованием зрительных залов и театральных мастерских», – цитирует пресс-служба Ефимова.
Уточняется, что здание по адресу: ул. Абельмановская, д. 17А, было построено в 1957 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского.
При этом в управлении ГБУК Москвы «Театр марионеток» здание кинотеатра «Победа» находится с 2014 года, а в 2023 году объект включили в перечень государственной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».
Кроме фасадов и их оформления, в ходе работ приведут в порядок внутренние исторические элементы 1950-х годов. Так, в здании отреставрируют капитальные стены, опоры и перекрытия, внутренние лестницы, а также декоративное оформление интерьеров, в том числе мраморный пол в фойе и облицовку стен буфета, оригинальные люстры и бра.При этом после проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в театре будет два современных зрительных зала – универсальный с возможностью кинопоказа и театральный зал для проведения кукольных представлений, на 235 мест каждый. Отмечается, что их оснастят современными системами механики, постановочного и рабочего освещения, звукового обеспечения, технологического и проекционного телевидения, технологической связи и оповещения.
Еще в здании оборудуют мужские и женские костюмерные, гримерные с санузлами, мастерские, склады для хранения костюмов, мебели, реквизита, объемных и станковых декораций, а также различные вспомогательные и технические помещения.
По словам председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, которые приводятся в сообщении, согласно документации, объект также приведут в соответствие с современными нормами безопасности.
«Например, проект предусматривает создание условий для беспрепятственной эвакуации маломобильных граждан, а в замкнутых пространствах, в том числе в санузлах, установят пожарную сигнализацию для оповещения людей с нарушениями слуха», – заключил он.