Здание кинотеатра «Победа» в Москве отреставрируют

Согласован проект приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Победа», работы проведут в рамках государственной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

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« С е й ч а с в з д а н и и б ы в ш е г о к и н о т е а т р а « П о б е д а » в Т а г а н с к о м р а й о н е с т о л и ц ы р а с п о л а г а е т с я М о с к о в с к и й д е т с к и й т е а т р м а р и о н е т о к . С о г л а с о в а н н ы й п р о е к т п р е д п о л а г а е т п р о в е д е н и е р е м о н т н о - р е с т а в р а ц и о н н ы х р а б о т , а т а к ж е п р и с п о с о б л е н и е о б ъ е к т а к у л ь т у р н о г о н а с л е д и я р е г и о н а л ь н о г о з н а ч е н и я д л я с о в р е м е н н о г о и с п о л ь з о в а н и я , в т о м ч и с л е о с н а щ е н и е н о в ы м о б о р у д о в а н и е м з р и т е л ь н ы х з а л о в и т е а т р а л ь н ы х м а с т е р с к и х » , – ц и т и р у е т п р е с с - с л у ж б а Ефимова.

Уточняется, что здание по адресу: ул. Абельмановская, д. 17А, было построено в 1957 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского.

При этом в управлении ГБУК Москвы «Театр марионеток» здание кинотеатра «Победа» находится с 2014 года, а в 2023 году объект включили в перечень государственной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».

Кроме фасадов и их оформления, в ходе работ приведут в порядок внутренние исторические элементы 1950-х годов. Так, в здании отреставрируют капитальные стены, опоры и перекрытия, внутренние лестницы, а также декоративное оформление интерьеров, в том числе мраморный пол в фойе и облицовку стен буфета, оригинальные люстры и бра.При этом после проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в театре будет два современных зрительных зала – универсальный с возможностью кинопоказа и театральный зал для проведения кукольных представлений, на 235 мест каждый. Отмечается, что их оснастят современными системами механики, постановочного и рабочего освещения, звукового обеспечения, технологического и проекционного телевидения, технологической связи и оповещения.

Еще в здании оборудуют мужские и женские костюмерные, гримерные с санузлами, мастерские, склады для хранения костюмов, мебели, реквизита, объемных и станковых декораций, а также различные вспомогательные и технические помещения.

По словам председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, которые приводятся в сообщении, согласно документации, объект также приведут в соответствие с современными нормами безопасности.