В Москве благоустраивают территорию возле строящейся станции метро "Достоевская"
Первый этап благоустройства территории возле строящейся станции метро "Достоевская" завершен. В зону работ вошли улицы Достоевского, Советской Армии, Образцова и Октябрьская, Институтский и Лазаревский переулки. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, главной задачей было создание удобных пешеходных маршрутов и подъездов к будущей станции, в районе которой находятся значимые городские объекты. Среди них, например, театр Российской армии, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Екатерининский и Фестивальный парки.
"В рамках проекта оптимизировали геометрию улиц, частично расширив пешеходную зону. На тротуарах и проезжей части обновили асфальтовое покрытие общей площадью 105,5 тыс. квадратных метров, заменили девять светофоров, организовали парковки для машин и велосипедов, - рассказал Петр Бирюков. - Для комфорта и безопасности пешеходов установили 236 фонарей с энергосберегающими светильниками, нерегулируемые переходы оснастили опорами контрастного освещения".
При этом воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью свыше 29 километров, проложили 180 метров ливневки, смонтировали современные остановочные павильоны с зарядными слотами. А на улицах Достоевского и Образцова, где проходят трамвайные линии, сделали остановки с удобными приподнятыми платформами.
Территорию озеленили. В этом году благоустраивать будут Селезневскую улицу.