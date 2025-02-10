В Москве благоустраивают территорию возле строящейся станции метро "Достоевская"

Первый этап благоустройства территории возле строящейся станции метро "Достоевская" завершен. В зону работ вошли улицы Достоевского, Советской Армии, Образцова и Октябрьская, Институтский и Лазаревский переулки. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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По его словам, главной задачей было создание удобных пешеходных маршрутов и подъездов к будущей станции, в районе которой находятся значимые городские объекты. Среди них, например, театр Российской армии, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Екатерининский и Фестивальный парки.

" В р а м к а х п р о е к т а о п т и м и з и р о в а л и г е о м е т р и ю у л и ц , ч а с т и ч н о р а с ш и р и в п е ш е х о д н у ю з о н у . Н а т р о т у а р а х и п р о е з ж е й ч а с т и о б н о в и л и а с ф а л ь т о в о е п о к р ы т и е о б щ е й п л о щ а д ь ю 1 0 5 , 5 т ы с . к в а д р а т н ы х м е т р о в , з а м е н и л и д е в я т ь с в е т о ф о р о в , о р г а н и з о в а л и п а р к о в к и д л я м а ш и н и в е л о с и п е д о в , - р а с с к а з а л Петр Бирюков. - Для комфорта и безопасности пешеходов установили 236 фонарей с энергосберегающими светильниками, нерегулируемые переходы оснастили опорами контрастного освещения".

При этом воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью свыше 29 километров, проложили 180 метров ливневки, смонтировали современные остановочные павильоны с зарядными слотами. А на улицах Достоевского и Образцова, где проходят трамвайные линии, сделали остановки с удобными приподнятыми платформами.

Территорию озеленили. В этом году благоустраивать будут Селезневскую улицу.