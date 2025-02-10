Сезон проката электросамокатов в Москве будет запущен по новым правилам
В 2025 году пользователи московских сервисов аренды электросамокатов будут проходить обязательную верификацию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Чтобы сервисами не могли воспользоваться дети и подростки, арендовать электросамокат в Москве можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. По статистике прошлых лет именно аварии с участием детей на электросамокатах представляют наибольшую опасность.
В департаменте транспорта подчеркнули, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения. Также эта мера позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД.
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«Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», - заявил глава департамента Максим Ликсутов.
Ранее в управлении ГИБДД по Москве предложили ограничить скорость движения электросамокатов 20-ю километрами в час, а также запретить ездить на электросамокатах несовершеннолетним. В ГИБДД сообщили, что за десять месяцев 2023 года в городе произошло около 300 ДТП на «средствах индивидуальной мобильности» (к ним относятся и электросамокаты) с участием подростков. Осенью 2024-го стало известно, что в правительстве обсуждают запрет на электросамокаты для подростков до 16 лет.