В 2025 году пользователи московских сервисов аренды электросамокатов будут проходить обязательную верификацию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Чтобы сервисами не могли воспользоваться дети и подростки, арендовать электросамокат в Москве можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. По статистике прошлых лет именно аварии с участием детей на электросамокатах представляют наибольшую опасность.

В департаменте транспорта подчеркнули, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения. Также эта мера позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД.

Власти Москвы рассказали, когда в городе возобновится прокат самокатов

« Ч т о б ы н е д о п у с к а т ь в с е р в и с п р о к а т а д е т е й и п о д р о с т к о в и б ы с т р е е в ы я в л я т ь т е х , к т о г р у б о н а р у ш а е т П Д Д , м ы в в е л и в е р и ф и к а ц и ю п о л ь з о в а т е л е й . П р о в е р к а п о з в о л и т з а б л а г о в р е м е н н о в ы я в л я т ь т а к и е а к к а у н т ы и б л о к и р о в а т ь и м д о с т у п к а р е н д е , н е д о ж и д а я с ь Д Т П » , - з а я в и л г л а в а д е п а р т а м е н т а М а к с и м Л и к с у т о в .

Ранее в управлении ГИБДД по Москве предложили ограничить скорость движения электросамокатов 20-ю километрами в час, а также запретить ездить на электросамокатах несовершеннолетним. В ГИБДД сообщили, что за десять месяцев 2023 года в городе произошло около 300 ДТП на «средствах индивидуальной мобильности» (к ним относятся и электросамокаты) с участием подростков. Осенью 2024-го стало известно, что в правительстве обсуждают запрет на электросамокаты для подростков до 16 лет.