Медведь Терпей из столичного зоопарка смог впервые порыбачить

Белый медведь по имени Терпей, который живет в Московском зоопарке, смог впервые порыбачить.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

— П е р в а я р ы б а л к а Т е р п е я . Н а ш с е в е р н ы й в е л и к а н у ж е о с в о и л с я в с в о е м б а с с е й н е и у в е р е н н о с е б я ч у в с т в у е т в в о д е . В ы т о л ь к о п о с м о т р и т е , к а к л о в к о о н д в и г а е т с я , — р а с с к а з а л и п р е д с т а в и т е л и з о о п а р к а .

Они также отметили, что медведь с большим интересом изучил подводное пространство, нашел добычу, поймал ее и вынырнул уже вместе с рыбой.

Раньше пожилой белый медведь Терпей жил в Казанском зооботаническом саду, после чего его перевезли в столицу в 2024 году, передают в Telegram-канале организации.

До этого появились кадры с третьим малайским медвежонком, который будет жить в столице. В отличие от своего первого появления в зоопарке, когда он был еще совсем маленьким и не мог активно исследовать пространство, теперь Лучик с удовольствием играет с зоологами и активно взаимодействует с игрушками.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Московский зоопарк активно работает над развитием научной деятельности, а также над расширением международного сотрудничества.