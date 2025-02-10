Медведь Терпей из столичного зоопарка смог впервые порыбачить
Белый медведь по имени Терпей, который живет в Московском зоопарке, смог впервые порыбачить.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада.
— Первая рыбалка Терпея. Наш северный великан уже освоился в своем бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Вы только посмотрите, как ловко он двигается, — рассказали представители зоопарка.
Они также отметили, что медведь с большим интересом изучил подводное пространство, нашел добычу, поймал ее и вынырнул уже вместе с рыбой.
Раньше пожилой белый медведь Терпей жил в Казанском зооботаническом саду, после чего его перевезли в столицу в 2024 году, передают в Telegram-канале организации.
До этого появились кадры с третьим малайским медвежонком, который будет жить в столице. В отличие от своего первого появления в зоопарке, когда он был еще совсем маленьким и не мог активно исследовать пространство, теперь Лучик с удовольствием играет с зоологами и активно взаимодействует с игрушками.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Московский зоопарк активно работает над развитием научной деятельности, а также над расширением международного сотрудничества.