Столбик термометра в ночное время суток может опуститься до минус 12 градусов на этой неделе в столице. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Как утверждает синоптик, днем в течение недели ожидается небольшое похолодание – от минус 2 до 5 градусов. При этом существенных осадков в городе не прогнозируется.

" И д е м в ы ш е н о р м ы . Б л и ж е к в ы х о д н ы м м о ж е т н е м н о г о п р и п о р о ш и т ь " , – о т м е т и л Цыганков.

Ранее синоптики предупредили, что в середине этой недели, с 10 по 16 февраля, ожидаются кратковременные заряды снега. До 3 сантиметров снега может выпасть 13 февраля. При этом метелей или сугробов не ожидается.

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В понедельник, 10 февраля, в Москве выпали снежные зерна – твердые осадки размером 0,5–3 миллиметра. Такие осадки являются моросящими и выпадают из слоистых и слоисто-кучевых облаков или из плотного тумана.