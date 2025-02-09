Тысячи людей остались без света в нескольких ЖК в Московском

Тысячи жителей поселка Московский остались без электричества в нескольких жилых комплексах. Предположительно, это произошло из-за проблем с трансформаторной подстанцией.

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Некоторые жильцы оказались заблокированы в лифтах и не могут выбраться уже несколько часов. Им становится трудно дышать, и они просят о помощи. Соседи в местных чатах пытаются вызвать спасателей, сообщает Telegram-канал Mash.

О точных причинах в нарушении подачи электричества не сообщается.

Массовое отключение света в воскресенье, 9 февраля, произошло не только в России. На Шри-Ланке без электричества оказалось все островное государство. Позднее Министерство энергетики объявило, что причиной отключения электроэнергии на всем острове стала авария на сетевой подстанции в Панадуре. По информации ведомства, причиной неисправности стало падение обезьяны на линию электропередачи сетевой подстанции.

Похожая история произошла в конце января в России. Пять жилых многоэтажек в Норильске остались без электричества из-за сбежавшего от местной жительницы домашнего енота.