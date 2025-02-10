Сергей Собянин: Театры бьют рекорды по посещаемости
9 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе столичных театров. Также глава города сделал ряд заявлений в соцсетях.
Московские театры в прошлом году посетили 4,7 миллиона человек — на 100 тысяч больше, чем в 2023-м.
— Это новый рекорд за последние пять лет, — сообщил Сергей Собянин.
По его словам, в числе самых востребованных площадок — Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр сатиры и Театр эстрады.
Важную роль играет то, что здания многих театров обновили. Качество постановок в них выросло, а число премьер увеличилось. Например, Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко за год представил восемь новых спектаклей, а Московский театр оперетты вернул на сцену легендарную постановку «Мистер Икс».
В прошлом году, к столетию Московского академического театра сатиры, провели ремонт его здания на Триумфальной площади. Годом ранее реставрационные работы закончили в Московском государственном театре эстрады.
— В целом за десять лет в столице завершено строительство, выполнена реконструкция и капитальный ремонт 41 театра, — привели данные в городской мэрии.
А в минувшую субботу, 8 февраля, Сергей Собянин анонсировал шестой конкурс инновационных разработок для города «Новатор Москвы».
— Конкурс помогает выбрать лучшие инновационные решения и новаторские идеи для развития экономики и инфраструктуры города, — пояснил мэр столицы.
Глава города отметил: участвовать в нем индивидуально или в команде до пяти человек могут ученые, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы в возрасте от 14 лет. Заявки принимаются на сайте Московского инновационного кластера до 5 мая.
Среди других заявлений Собянина — итоги строительства спортобъектов. Так, с 2011 года построили 327 комплексов, из них 168 — с привлечением средств инвесторов.
— В Москве появится еще один крупный многофункциональный спортивный комплекс. Его возведут инвесторы в рамках концессионного соглашения с городом, — рассказал мэр. — Правительство Москвы не первый год сотрудничает с бизнесом в формате концессионных соглашений. Мы привлекаем частные инвестиции для строительства дорог, соцобъектов и предприятий. Недавно приняли решение задействовать этот инструмент и для строительства спортобъектов.
КСТАТИ
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие умные устройства разрабатывают московские школьники. В числе их изобретений — медицинский робот, вездеход для спасателей, устройство для оптимизации аккумуляции солнечной энергии, а также модель аппарата для сбора космического мусора. Свои изобретения ученики ИТ-классов представляют на научно-практической конференции «Инженеры будущего» и соревнованиях Всероссийской олимпиады школьников.