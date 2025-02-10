Собянин: Театры бьют рекорды по посещаемости

9 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе столичных театров. Также глава города сделал ряд заявлений в соцсетях.

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Московские театры в прошлом году посетили 4,7 миллиона человек — на 100 тысяч больше, чем в 2023-м.

— Э т о н о в ы й р е к о р д з а п о с л е д н и е п я т ь л е т , — с о о б щ и л Сергей Собянин.

По его словам, в числе самых востребованных площадок — Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр сатиры и Театр эстрады.

Важную роль играет то, что здания многих театров обновили. Качество постановок в них выросло, а число премьер увеличилось. Например, Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко за год представил восемь новых спектаклей, а Московский театр оперетты вернул на сцену легендарную постановку «Мистер Икс».

В прошлом году, к столетию Московского академического театра сатиры, провели ремонт его здания на Триумфальной площади. Годом ранее реставрационные работы закончили в Московском государственном театре эстрады.

— В ц е л о м з а д е с я т ь л е т в с т о л и ц е з а в е р ш е н о с т р о и т е л ь с т в о , в ы п о л н е н а р е к о н с т р у к ц и я и к а п и т а л ь н ы й р е м о н т 4 1 т е а т р а , — п р и в е л и д а н н ы е в г о р о д с к о й м э р и и .

А в минувшую субботу, 8 февраля, Сергей Собянин анонсировал шестой конкурс инновационных разработок для города «Новатор Москвы».

— К о н к у р с п о м о г а е т в ы б р а т ь л у ч ш и е и н н о в а ц и о н н ы е р е ш е н и я и н о в а т о р с к и е и д е и д л я р а з в и т и я э к о н о м и к и и и н ф р а с т р у к т у р ы г о р о д а , — п о я с н и л м э р с т о л и ц ы .

Глава города отметил: участвовать в нем индивидуально или в команде до пяти человек могут ученые, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы в возрасте от 14 лет. Заявки принимаются на сайте Московского инновационного кластера до 5 мая.

Среди других заявлений Собянина — итоги строительства спортобъектов. Так, с 2011 года построили 327 комплексов, из них 168 — с привлечением средств инвесторов.

— В Москве появится еще один крупный многофункциональный спортивный комплекс. Его возведут инвесторы в рамках концессионного соглашения с городом, — рассказал мэр. — Правительство Москвы не первый год сотрудничает с бизнесом в формате концессионных соглашений. Мы привлекаем частные инвестиции для строительства дорог, соцобъектов и предприятий. Недавно приняли решение задействовать этот инструмент и для строительства спортобъектов.

КСТАТИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие умные устройства разрабатывают московские школьники. В числе их изобретений — медицинский робот, вездеход для спасателей, устройство для оптимизации аккумуляции солнечной энергии, а также модель аппарата для сбора космического мусора. Свои изобретения ученики ИТ-классов представляют на научно-практической конференции «Инженеры будущего» и соревнованиях Всероссийской олимпиады школьников.