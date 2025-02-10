Москвичам рассказали, стоит ли ждать снегопадов до конца зимы

В ближайшие две недели серьезные снегопады в Москве не ожидаются. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, снег не выпадет до 23 февраля, однако, после этого осадки вероятны.

« В о в т о р о й п о л о в и н е э т о й н е д е л и , с ч е т в е р г а п о с у б б о т у , [ с 1 3 п о 1 5 ф е в р а л я , ] в о з м о ж е н н е б о л ь ш о й с н е ж о к , н о э т о к р о х и — м а к с и м у м 1 - 2 м м , о н л и ш ь с л е г к а п р и п о р о ш и т з е м л ю . Н о д о к о н ц а ф е в р а л я , и в м а р т е т о ж е , с н е г о п а д ы в п о л н е в о з м о ж н ы . Д о с т а т о ч н о о д н о г о ю ж н о г о ц и к л о н а , ч т о б ы в ы р о с л и с у г р о б ы и п е й з а ж с т а л з и м н и м » , — о т м е т и л а Позднякова.

Синоптик уточнила, что на наличие снега повлияет траектория южного циклона. При этом она допустила, что он может пройти восточнее от Москвы. Если так произойдет, в столице вместо снега «начнется обвал холода», заключила эксперт.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в конце февраля Москву накроет снегопад, а температура воздуха опустится до -14°C. По его словам, февраль «отработает» снегопадами за «провальную» зиму, что порадует москвичей, желающих продлить лыжный сезон.