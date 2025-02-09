Москвичам пообещали морозы в конце февраля

В конце февраля в Москву придут морозы и снегопады. Об этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, конец месяца принесет москвичам морозы до минус 8 градусов по Цельсию днем и до минус 14 ночью. Он также отметил, что февраль порадует снегом тех, кто хотел бы продлить лыжный сезон.

«Февраль еще не сказал своего последнего слова», заявил Тишковец.

Синоптик пообещал, что этот месяц «отработает» снегопадами за «провальную» зиму.

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Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре констатировали аномальное тепло по всей России — сильные морозы наблюдаются только на Чукотке.

«Теплый воздух Гольфстрима из Исландии, Англии уходит через Скандинавию на Баренцево море. И с Баренцева моря это тепло идет с севера к нам, поэтому у нас нет холода до сих пор», — прокомментировал специалист.

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