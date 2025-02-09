В конце февраля в Москву придут морозы и снегопады. Об этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, конец месяца принесет москвичам морозы до минус 8 градусов по Цельсию днем и до минус 14 ночью. Он также отметил, что февраль порадует снегом тех, кто хотел бы продлить лыжный сезон.

« Ф е в р а л ь е щ е н е с к а з а л с в о е г о п о с л е д н е г о с л о в а » , — з а я в и л Т и ш к о в е ц .

Синоптик пообещал, что этот месяц «отработает» снегопадами за «провальную» зиму.

Назван срок появления сугробов в Москве

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре констатировали аномальное тепло по всей России — сильные морозы наблюдаются только на Чукотке.