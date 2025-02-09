Собянин рассказал о результатах программы раздельного сбора мусора в Москве

Московской программе раздельного сбора отходов исполняется пять лет. Об этом в воскресенье, 9 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, только в прошлом году было собрано 1,65 миллиона тонн вторсырья, и в рейтинге Российского экологического оператора Москва третий год занимает первое место вместе с Московской областью.

— Ч и с л о м о с к в и ч е й , р а з д е л я ю щ и х м у с о р , п о с т о я н н о р а с т е т . С о р т и р о в к а н а д в а б а к а д л я м н о г и х в о ш л а в п р и в ы ч к у . Э т о м у в т о м ч и с л е п о м о г л а а к т и в н а я и н ф о р м а ц и о н н а я р а б о т а , — г о в о р и т с я в Telegram-канале Собянина.

В частности такие работы проводят на экологических уроках в учебных заведениях, в 11 экологических центрах города, а также в Московском музее городского хозяйства на ВДНХ.

В прошлом году был запущен новый проект «Экоточки Москвы» — это более 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров для переработки. Также по словам мэра, планируется увеличить количество экоточек и расширить список вещей, которым можно дать вторую жизнь.

В столице уже установили свыше 200 контейнеров для сбора текстиля, в которые можно сдать ненужную одежду. Все вещи, которые москвичи и гости столицы сдадут в контейнеры с наклейкой проекта «Экоточки Москвы» отправляются на переработку. Из них производятся ветошь и новые ткани.