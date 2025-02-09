Собянин рассказал о результатах программы раздельного сбора мусора в Москве
Московской программе раздельного сбора отходов исполняется пять лет. Об этом в воскресенье, 9 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, только в прошлом году было собрано 1,65 миллиона тонн вторсырья, и в рейтинге Российского экологического оператора Москва третий год занимает первое место вместе с Московской областью.
— Число москвичей, разделяющих мусор, постоянно растет. Сортировка на два бака для многих вошла в привычку. Этому в том числе помогла активная информационная работа, — говорится в Telegram-канале Собянина.
В частности такие работы проводят на экологических уроках в учебных заведениях, в 11 экологических центрах города, а также в Московском музее городского хозяйства на ВДНХ.
В прошлом году был запущен новый проект «Экоточки Москвы» — это более 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров для переработки. Также по словам мэра, планируется увеличить количество экоточек и расширить список вещей, которым можно дать вторую жизнь.
В столице уже установили свыше 200 контейнеров для сбора текстиля, в которые можно сдать ненужную одежду. Все вещи, которые москвичи и гости столицы сдадут в контейнеры с наклейкой проекта «Экоточки Москвы» отправляются на переработку. Из них производятся ветошь и новые ткани.