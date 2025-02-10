Вильфанд: в начале недели давление в Москве будет выше нормы

Показатель атмосферного давления в Москве в понедельник и вторник превысит нормальные значения на 20-22 мм ртутного столба и составит около 765-768 мм. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

" В п о н е д е л ь н и к и в т о р н и к д а в л е н и е в Москве будет на 20-22 мм выше нормы. В среду во второй половине дня оно начнет меняться, но все равно до конца недели будет высоким. В первые три дня в столице осадков не будет, прогнозируется облачность с частыми прояснениями. Во второй половине недели давление на 5-7 мм превысит норму", - сказал он.

В понедельник и вторник показатель атмосферного давления составит около 765-768 мм ртутного столба, в среду - приблизительно 760-762 мм ртутного столба, в четверг, пятницу и субботу показатель будет достигать около 758-760 мм, заключил метеоролог.