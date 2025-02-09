Синоптики сообщили о теплой и солнечной погоде в Москве 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, в столичном регионе ожидается солнечная и сухая погода.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4–0 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–2 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Аномально теплая погода в Москве в этом году привела к тому, что некоторые виды птиц даже не улетели из страны. Первый из них — черный дрозд, который обычно зимует в Европе или на Кавказе. Его увидели в Битцевском лесу и Сокольниках. Помимо него, в столице обитает еще четыре вида дроздов.

В этом году зима в Центральной РФ оказалась аномально теплой, и февраль продолжает тенденцию. Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда придет весна. Несмотря на комфортную погоду, весеннего тепла пока не ощущается.