Собянин: Возгорание в здании Электрозавода локализовано

Открытое горение в здании Электрозавода ликвидировано, находившиеся внутри люди эвакуированы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

« С и л а м и М Ч С п р и н и м а ю т с я в с е м е р ы п о л и к в и д а ц и и п о ж а р а в з д а н и и Э л е к т р о з а в о д а . Н а д а н н ы й м о м е н т о т к р ы т о е г о р е н и е л и к в и д и р о в а н о , п о ж а р л о к а л и з о в а н . П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , н а х о д и в ш и е с я в н у т р и л ю д и э в а к у и р о в а н ы . В с е м о б р а т и в ш и м с я з а м е д и ц и н с к о й п о м о щ ь ю о п е р а т и в н о о к а з ы в а е м е е н а м е с т е и в г о р о д с к и х к л и н и к а х » , – с о о б щ и л м э р .

Собянин добавил, что госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте.