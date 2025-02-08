Собянин: Возгорание в здании Электрозавода локализовано
Открытое горение в здании Электрозавода ликвидировано, находившиеся внутри люди эвакуированы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Силами МЧС принимаются все меры по ликвидации пожара в здании Электрозавода. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожар локализован. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы. Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках», – сообщил мэр.
Собянин добавил, что госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте.