Синоптик пообещал сугробы и метель в Москве

В московском регионе ожидаются сугробы и метель к выходным 15-16 февраля. Такой прогноз дал Александр Шувалов.

По его словам, на следующей неделе Москву может накрыть устойчивый снежный покров, как и полагается в феврале. Приблизительно 13 февраля на регион нахлынут с севера циклоны и атмосферные фронты, а через несколько дней придет циклон с Балкан, который принесет метель и сугробы.

7 февраля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам снежный День всех влюбленных.