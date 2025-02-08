Назван срок появления сугробов в Москве

Долгожданные сугробы и «свежую лыжню в Подмосковье» можно будет увидеть 15-16 февраля. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал синоптик Александр Шувалов.

В субботу метеоролог поделился прогнозом, который «вселяет определённую надежду на приличествующие февралю снег и метели».

« Н е п р е т е н д у я н а 1 0 0 % д о с т о в е р н о с т ь э т о г о п р о г н о з а , с к а ж у , ч т о с и н о п т и ч е с к а я с и т у а ц и я к с е р е д и н е м е с я ц а м о ж е т и з м е н и т ь с я р а д и к а л ь н о » , — н а п и с а л Ш у в а л о в в T e l e g r a m - к а н а л е .

По его словам, приблизительно 13 февраля циклоны и атмосферные фронты атакуют среднюю полосу с севера. Через два-три циклон уйдет с Балкан, что приведет к «основательному снегу, долгожданным сугробам» и даст «шанс проложить в Подмосковье свежую лыжню».

Шувалов не исключил, что прогноз будет скорректирован.

Накануне в Гидрометцентре зафиксировали аномальное тепло по всей России, исключая Чукотку.