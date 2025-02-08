Назван срок появления сугробов в Москве
Долгожданные сугробы и «свежую лыжню в Подмосковье» можно будет увидеть 15-16 февраля. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал синоптик Александр Шувалов.
В субботу метеоролог поделился прогнозом, который «вселяет определённую надежду на приличествующие февралю снег и метели».
«Не претендуя на 100% достоверность этого прогноза, скажу, что синоптическая ситуация к середине месяца может измениться радикально», — написал Шувалов в Telegram-канале.
По его словам, приблизительно 13 февраля циклоны и атмосферные фронты атакуют среднюю полосу с севера. Через два-три циклон уйдет с Балкан, что приведет к «основательному снегу, долгожданным сугробам» и даст «шанс проложить в Подмосковье свежую лыжню».
Шувалов не исключил, что прогноз будет скорректирован.
Накануне в Гидрометцентре зафиксировали аномальное тепло по всей России, исключая Чукотку.