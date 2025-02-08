Турист из Норвегии в ходе поездки по России посетил российскую столицу. О своих впечатлениях он рассказал в соцсетях, пишет Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видео молодой человек ходит по центру города, делает покупки, изучает магазины.

Кроме того, он показывает то, что его особенно поразило, вещи, институты и сервисы, которые он не ожидал увидеть в Москве.

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В перечень достопримечательностей турист включил большие рекламные и новостные экраны, роскошные качели в центре города, макет самолета в метро.

Кроме того, его поразили большие группы полицейских, конструктор, позволяющий собрать Кремль, дешевый бензин, роботы-доставщики, рынок меховых изделий.

Ранее сообщалось, что норвежский турист совершил поездку в московском метро. В ролике он рассказал, что ему понравились поезда, детали оформления станций, отсутствие мусора и граффити.