Атмосферное давление в Москве обновило суточный рекорд

Атмосферное давление в столице оказалось рекордно высоким в ночь на 8 февраля – 776 миллиметров ртутного столба, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

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" С е г о д н я в М о с к в е у ж е о б н о в л е н с у т о ч н ы й р е к о р д , к о т о р ы й р а н е е п р и н а д л е ж а л 8 ф е в р а л я 1 9 6 9 г о д а и с о с т а в л я л 7 6 9 , 6 м и л л и м е т р а р т у т н о г о с т о л б а . В с а м о м н а ч а л е с у т о к а т м о с ф е р н о е д а в л е н и е н а б а з о в о й м е т е о с т а н ц и и м е г а п о л и с а , В Д Н Х , о к а з а л о с ь в ы ш е э т о г о з н а ч е н и я , а в 3 : 0 0 б а р о м е т р ы п о к а з а л и 7 7 6 , 0 м и л л и м е т р о в р т у т н о г о с т о л б а " , – у т о ч н я е т с я в е г о телеграм-канале.

Кроме того, по словам синоптика, такой показатель повторяет абсолютно высокое давление февраля, которое зафиксировали 21-ого числа 1993 года.

Теперь атмосферное давление будет снижаться, однако превышать норму оно будет еще в течение 5–6 дней, предупредил Леус.

Температура до минус 10 градусов будет преобладать в ночное время в выходные и на следующей неделе в столице, предупредил ранее синоптик Роман Вильфанд. По его словам, снега в начале недели не будет. Однако вторая половина ожидается более облачной, и с четверга могут быть небольшие осадки, добавил он.