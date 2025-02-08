На улице Госпитальный Вал в Москве построят дом по программе реновации

На улице Госпитальный Вал в Басманном районе Москвы построят дом по программе реновации, заявил глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Об этом сообщает НСН.

На улице Госпитальный Вал в Москве построят дом по программе реновации
© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Площадь здания составит более 19 тыс. кв. м. Дом построят по монолитной технологии, предусмотрено более 190 квартир.

На нежилом первом этаже расположат объекты социально-бытового назначения.

«В пешей доступности находятся станция «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро и одноимённая платформа МЦД, объекты образования и здравоохранения, каток, магазины и кафе», сказал Овчинский.

Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее в Москве застройщик получил разрешительную документацию на постройку нового дома по реновации в столичном районе Соколиная Гора.

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