На улице Госпитальный Вал в Москве построят дом по программе реновации

На улице Госпитальный Вал в Басманном районе Москвы построят дом по программе реновации, заявил глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Об этом сообщает НСН.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Площадь здания составит более 19 тыс. кв. м. Дом построят по монолитной технологии, предусмотрено более 190 квартир.

На нежилом первом этаже расположат объекты социально-бытового назначения.

« В п е ш е й д о с т у п н о с т и н а х о д я т с я с т а н ц и я « Э л е к т р о з а в о д с к а я » А р б а т с к о - П о к р о в с к о й л и н и и м е т р о и о д н о и м ё н н а я п л а т ф о р м а М Ц Д , о б ъ е к т ы о б р а з о в а н и я и з д р а в о о х р а н е н и я , к а т о к , м а г а з и н ы и к а ф е » , — с к а з а л О в ч и н с к и й .

Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее в Москве застройщик получил разрешительную документацию на постройку нового дома по реновации в столичном районе Соколиная Гора.