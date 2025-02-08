На улице Госпитальный Вал в Москве построят дом по программе реновации
На улице Госпитальный Вал в Басманном районе Москвы построят дом по программе реновации, заявил глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Об этом сообщает НСН.
Площадь здания составит более 19 тыс. кв. м. Дом построят по монолитной технологии, предусмотрено более 190 квартир.
На нежилом первом этаже расположат объекты социально-бытового назначения.
«В пешей доступности находятся станция «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро и одноимённая платформа МЦД, объекты образования и здравоохранения, каток, магазины и кафе», — сказал Овчинский.
Прилегающую территорию благоустроят.
Ранее в Москве застройщик получил разрешительную документацию на постройку нового дома по реновации в столичном районе Соколиная Гора.