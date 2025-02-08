Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Новатор Москвы»

В столице начался конкурс "Новатор Москвы". Он помогает определить лучшие инновационные решения и новаторские идеи для развития московской экономики и инфраструктуры, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

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По словам мэра, принять участие индивидуально или в составе команды до пяти человек могут ученые, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы с 14 лет. Сбор заявок осуществляется на сайте Московского инновационного кластера до 5 мая.

Всего будет три номинации:

"Проект будущего" – для авторов инновационных идей;

"Меняющие реальность" – для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок;

"Лидеры инноваций" – для проектов, которые уже нашли покупателя.

В каждой номинации будет по шесть направлений: строительство, промышленность, медицина, транспорт, общественные проекты и экология, отметил градоначальник. Комиссия экспертов отберет 36 победителей и призеров, которые получат премии в размере от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Конкурс "Новатор Москвы" проводится с 2020 года. За это время в нем поучаствовали более 11 тысяч человек. Они создали свыше 200 наукоемких стартапов и зарегистрировали более 400 объектов интеллектуальной собственности.

Ранее Собянин назвал Москву одним из основных центров разработки и развития технологий. Новаторам доступны испытания в реальных условиях по 18 направлениям. В качестве площадок для пилотного тестирования есть "Сибур", РЖД, а также Боткинская больница и Московский зоопарк.