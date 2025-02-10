Собянин рассказал о реализации проекта «Город заданий»

За три года работы электронного проекта «Город заданий» жители столицы выполнили более 2,6 млн заданий, тестируя цифровые сервисы, посещая выставки и другое. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

« Т р и г о д а н а з а д в Москве был запущен уникальный электронный проект «Город заданий». Органы власти и организации предлагают москвичам протестировать цифровые сервисы, проверить состояние городских объектов, посетить выставки и многое другое. <...> Горожане выполнили уже больше 2,6 млн заданий. А мы получили от них обратную связь и повысили качество обслуживания в разных сферах: благоустройство, досуг, спорт и так далее», – написал мэр.

Он отметил, что москвичи получают за исполнение заданий баллы и возможность интересно провести время.

« Н а п р и м е р , с е м ь и с д е т ь м и х о д и л и в М о с к о в с к и й з о о п а р к , а к т и в н ы е у ч а с т н и к и « с е р е б р я н о г о » в о з р а с т а – в ц е н т р ы м о с к о в с к о г о д о л г о л е т и я » , – п о я с н и л о н .

Собянин добавил, что баллы, начисленные за выполнение заданий, можно направить на благотворительность или использовать для получения товаров и услуг.