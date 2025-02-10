Собянин рассказал о реализации проекта «Город заданий»

Собянин: Москвичи выполнили более 2,6 млн заданий в проекте «Город заданий» за три года
За три года работы электронного проекта «Город заданий» жители столицы выполнили более 2,6 млн заданий, тестируя цифровые сервисы, посещая выставки и другое. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Три года назад в Москве был запущен уникальный электронный проект «Город заданий». Органы власти и организации предлагают москвичам протестировать цифровые сервисы, проверить состояние городских объектов, посетить выставки и многое другое. <...> Горожане выполнили уже больше 2,6 млн заданий. А мы получили от них обратную связь и повысили качество обслуживания в разных сферах: благоустройство, досуг, спорт и так далее», – написал мэр.
Он отметил, что москвичи получают за исполнение заданий баллы и возможность интересно провести время.
«Например, семьи с детьми ходили в Московский зоопарк, активные участники «серебряного» возраста – в центры московского долголетия», – пояснил он.
Собянин добавил, что баллы, начисленные за выполнение заданий, можно направить на благотворительность или использовать для получения товаров и услуг.