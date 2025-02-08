Акция «Московская музейная неделя» пройдет с 10 по 16 февраля в столице

Акция «Московская музейная неделя» пройдет с 10 по 16 февраля в столице, сообщается на официальном сайте мэра.

Акция «Московская музейная неделя» пройдет с 10 по 16 февраля в столице
© РИА Новости
«Каждую третью неделю месяца у культурных учреждений участников акции «Московская музейная неделя» определен день, когда можно посетить их площадки бесплатно. В этом году, чтобы гостям было удобнее, у 10 музеев дни бесплатного посещения будут варьироваться. Понадобится уточнить время работы интересующего учреждения и оформить бесплатный билет на его сайте или на mos.ru», говорится в сообщении.

Так, в Старом Английском Дворе, открытом для бесплатного посещения в понедельник, 10 февраля, работает выставка «Мистерия цам. История буддизма в России». Собранная там коллекция предметов рассказывает о так называемом танце богов – торжественном служении, которое совершается в дацанах России (Бурятия, Калмыкия, Тыва), Монголии, Бутана, Непала и Тибета и ведет к просветлению.

Уточняется, что посетители увидят старинные тибетские маски и музыкальные инструменты – атрибуты мистерии цам. Предметы XIX века предоставил Музей Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова, их передал туда Дмитрий Иванович Лонго, знаменитый фокусник и иллюзионист. В современную часть экспозиции вошли работы бурятского живописца, скульптора и сценографа Бато Дашицыренова.

Мультимедийная составляющая расскажет историю зарождения и развития буддизма в России, а также о художниках, писателях и ученых, на чье творчество повлияли идеи буддизма. И конечно, зрители узнают о таинствах мистерии цам, смыслах и символах танца, порядке подготовки и проведения церемонии, смогут оценить строгую геометрию оформления пространства и красоту одежд буддистских монахов и лам.

Как указано, в Московском музее современного искусства, который можно посетить во вторник, в здании на Петровке до 16 февраля работает персональная выставка китайского художника Го Сяобиня «Ландшафты цвета». Ему присущи как китайская традиция, так и приемы современной российской академической пейзажной живописи. Этот синтез – ключевой элемент творчества художника, позволяющий особым образом работать с цветом, светом и композицией. В экспозиции представлены пейзажи Го Сяобиня с видами русских городов и китайских провинций, цветочные натюрморты в авторской технике, а также серия минималистичных полотен.

Подчеркивается, что там же можно посетить юбилейную выставку «Вещи и видения», подготовленную к 25-летию Московского музея современного искусства. В 14 разделах представлены произведения из фондов, а также работы приглашенных художников Саяна Байгалиева, Евгении Войнар, Кати Исаевой, Егора Плотникова, Ростана Тавасиева, Федора Тощева, Владимира Чернышева и Филиппа Рукавишникова, создавшего специально для проекта масштабное графическое панно. Кроме того, у посетителей будет возможность подробнее познакомиться с творчеством авангардистов Велимира Хлебникова и Казимира Малевича, ставших для «Вещей и видений» своеобразными проводниками. Бесплатные билеты можно оформить на mos.ru.

«Среда, 12 февраля, – день бесплатного посещения музея-заповедника «Царицыно» в рамках Московской музейной недели. В Хлебном доме недавно открылась выставка «Зеленые дворцы. Пять веков регулярного парка», посвященная истории садового искусства Европы и России от эпохи Возрождения до наших дней. Куратор Борис Соколов, доктор искусствоведения, профессор Российского государственного гуманитарного университета и эксперт в парковой культуре, собрал архитектурные планы, чертежи, гравюры, зарисовки, театральные эскизы и три сотни фотографий, сделанных во время экспедиций в разных странах. Экспозиция занимает 9 залов, а завершается «Садом земных заблуждений», устроенным в виде лабиринта», – говорится в сообщении.

Как указано в материале, в Большом дворце музея-заповедника до 16 марта проходит выставка «Невская перспектива», которая знакомит с санкт-петербургским ювелирным искусством с середины прошлого века до современности. Гости увидят работы таких звезд советской эпохи, как Юта Паас-Александрова и Вера Поволоцкая, а также молодых мастеров, которые сегодня представляют Россию на международных конкурсах. В Большой дворец и Хлебный дом можно попасть по одному входному билету.

Отмечается, что в Доме-музее Марины Цветаевой, который ждет посетителей в четверг, – новая выставка, посвященная короткой, но очень насыщенной жизни Георгия Эфрона. Среди экспонатов – личные вещи сына поэта, рисунки и рукописи, в том числе дневник, где он рассказывает о времени, которому стал свидетелем, об отношениях с матерью и о многом другом. Оформить билет можно на mos.ru.

В пресс-службе рассказали, что на выставке «Космический гороскоп» Музей космонавтики представляет 48 произведений 15 художников из своей коллекции изобразительного искусства. Период их создания охватывает целое столетие. Среди важнейших экспонатов – комплекс работ Андрея Соколова, одного из главных советских художников-фантастов, произведения космистов группы «Амаравелла», картины дважды героев Советского Союза летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Владимира Джанибекова. Название выставке дал масштабный офорт Анатолия Веселова. Это многоуровневое по замыслу и сложнейшее по технике исполнения произведение состоит из четырех частей, печатавшихся с отдельных металлических пластин. Художник соединил в нем мифологию и историю освоения космоса. Бесплатные билеты в музей – на mos.ru.

В музей-заповедник «Коломенское» можно отправиться в пятницу, 14 февраля, и успеть познакомиться с выставкой «Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге». Более 600 самых разнообразных экспонатов, собранных там, – от коллекции костюмов и вееров до пригласительных карточек и бальных книжек – рассказывают о светской жизни позапрошлого столетия в период от Рождества до Пасхи. Предметы для выставки предоставили Государственный музей А.С. Пушкина, Государственный дворцово-парковый музей-заповедник «Останкино и Кусково», музей-усадьба «Архангельское», Государственный архив Российской Федерации. Билеты можно оформить на mos.ru.

Сообщается, что в усадьбе Измайлово можно полюбоваться работами из керамических мастерских Строгановского училища, которое в этом году отмечает 200-летний юбилей, и проследить их эволюцию. Расписные блюда и монументальные панно, скульптура и фарфоровая пластика, функциональные предметы – все это можно увидеть на выставке «Изучать, творить, создавать». Билеты – на mos.ru.

«Галерея Ильи Глазунова открыта для бесплатного посещения в воскресенье, 16 февраля. В фокусе новой выставки «Среди восторженных надежд и мечтаний…», приуроченной к 95-летию со дня рождения Ильи Сергеевича и к 55-летию создания иллюстраций к ранним сочинениям Федора Достоевского «Белые ночи» и «Неточка Незванова», – удивительные по своей эмоциональности и виртуозности воплощения графические образы, появившиеся в 1970 году. Сегодня эти произведения – гордость собраний Галереи Ильи Глазунова и Государственной Третьяковской галереи. Часть из них экспонируется в галерее впервые. Оформить билет можно на mos.ru», – добавили в пресс-службе.

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