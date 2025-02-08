«Зима в Москве»: горожане познакомятся с традициями дворянского быта

Гости попробуют себя в старинных танцах, увидят выступление фокусника-иллюзиониста, примут участие в бале-маскараде, а также посетят ледовое шоу и интерактивные спектакли.

В выходные, 8 и 9 февраля, в столичных имениях и на городских площадках проекта «Зима в Москве» пройдут мероприятия, которые познакомят всех желающих с чайными традициями и особенностями дворянского быта. Все события бесплатные, зарегистрироваться и узнать расписание можно в сервисе Russpass.

До 28 февраля в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» в саду имени Н.Э. Баумана и парке «Останкино» проходит бал-спектакль «Театр в шкатулке» — интерактивное представление под открытым небом. Здесь можно примерить костюм настоящего дворянина и сделать фото на память, попробовать себя в старинных танцах, увидеть выступление фокусника-иллюзиониста и принять участие в бале-маскараде. Детям понравятся игры на свежем воздухе и сказочный квест. Вход свободный.

Яркую программу проведут в музее-усадьбе «Люблино». Под открытым небом пройдут интерактивные спектакли с артистами в исторических костюмах. Зрители присоединятся к традиционным забавам на свежем воздухе, включая лапту, горелки и метание в тире.

Фестиваль «Московское чаепитие» продолжится. В клубе любителей чая на Тверской площади проходит детская интерактивная сказка. Каждые выходные до 23 февраля в 17:00 юные гости узнают больше о традициях чаепития вместе с волшебными персонажами. Зарегистрироваться можно там же, количество мест ограничено.

8 и 9 февраля в 13:00 на катке Парка Горького состоится ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов. Гости смогут попробовать горячий чай «Москва». Вход по билету на каток.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» соответствует инициативе «Туристическая привлекательность страны» национального проекта «Туризм и гостеприимство» и помогает жителям и гостям в современном формате узнать культурное и историческое наследие города.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций охватила весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично вплелись крупнейшие фестивали столицы: «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.