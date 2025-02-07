На месте коньячного завода в Москве построят новый престижный жилой дом

Девелопер Forma собирается построить на месте бывшего винно-коньячного завода «Кин» в Москве новый престижный жилой дом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу застройщика.

Строительство жилого комплекса бизнес-класса, скорее всего, начнется в 2025 году, отметили в компании.

Речь идет об участке площадью 3,3 гектара на Ленинградском шоссе, 67. Forma купила этот участок в мае 2024 года.

Ранее стало известно, что на пересечении Цветного бульвара и Садовой-Сухаревской улицы начали сносить здание, названное самым дорогим недостроем в центре Москвы, и в котором известная актриса Элина Быстрицкая хотела открыть центр для женщин.