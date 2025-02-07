Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве

Мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Глава города сообщил, что мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны генерал-лейтенанте авиации Анатолии Кожевникове (1917—2010 гг.) откроют на доме №62 на Ленинградском проспекте.

Доски в память о лётчике-асе маршале авиации Александре Силантьеве (1918—1996 гг.) и генерале армии Николае Лященко (1910—2000 гг.) появятся на Мосфильмовской улице (дом 11, корп. 2).

Также мемориальные доски в память об участниках войны гвардии полковнике Александре Тимощенко (1903—1974 гг.) и контр-адмирале Андрее Катышеве (1930—2018 гг.) откроют на Покровке (дом 20/1, стр. 1) и на Петровско-Разумовской аллее (дом 6).

В декабре 2024 года в Кисловодске открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Георгия Романенко.