Московские спасатели освободили примерзшую ко льду водоема утку

Спасатели освободили утку, которая примерзла ко льду водоема на западе столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

« С е г о д н я у т р о м в « С л у ж б у - 1 1 2 » Москвы поступило сообщение: на ул. Лобачевского птица примерзла к корке льда на водоеме. На место происшествия выехал расчет АСО №8 столичного пожарно-спасательного центра. Спасатели надели гидрокостюмы, организовали страховку с берега и добрались до утки. Пернатую аккуратно освободили из ледяного плена и доставили на берег», – говорится в сообщении.

Отмечается, что птицу передали представителям парка.