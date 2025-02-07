Семь детских садов построили в Новой Москве в 2024 году

Два из них расположены во Внукове, столько же — в Коммунарке, остальные — в районах Бекасово, Щербинка и Троицк. В общей сложности посещать дошкольные учреждения смогут 1,8 тыс. детей.

Особое внимание уделяется качеству строительства зданий, чтобы гарантировать их надёжность и безопасность после ввода в эксплуатацию, отмечают столичные власти.

Поддержка и создание социальной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы «Мой район».