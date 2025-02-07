В этом году в Москве приведут в порядок 19 водоемов

Среди них Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.

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В этом году специалисты комплекса городского хозяйства проведут реабилитацию 19 столичных прудов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

« В о д о е м ы я в л я ю т с я в а ж н о й с о с т а в л я ю щ е й ф о р м и р о в а н и я г о р о д с к о й с р е д ы . О н и с о з д а ю т б л а г о п р и я т н ы е к л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я и н а п р о т я ж е н и и м н о г и х л е т о с т а ю т с я п о п у л я р н ы м м е с т о м о т д ы х а ж и т е л е й . Д л я о б е с п е ч е н и я и х н а д л е ж а щ е г о с о с т о я н и я р е г у л я р н о п р о в о д я т с я о б с л е д о в а н и я и п л а н о в ы е р а б о т ы , п р и н е о б х о д и м о с т и п р и н и м а е т с я р е ш е н и е о р е а б и л и т а ц и и » , — р а с с к а з а л Петр Бирюков.

Так, в порядок приведут Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.

Специалисты очистят дно от иловых отложений, при необходимости углубят пруды, отремонтируют береговые полосы и выполнят гидроизоляцию. На финальном этапе создадут участки биоплато с водной растительностью — она замедлит зарастание водоемов в теплое время года. Территории рядом благоустроят.

Перечень водоемов, которые необходимо привести в порядок, формируют ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.