В этом году в Москве приведут в порядок 19 водоемов
Среди них Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.
В этом году специалисты комплекса городского хозяйства проведут реабилитацию 19 столичных прудов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды. Они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации», — рассказал Петр Бирюков.
Так, в порядок приведут Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября.
Специалисты очистят дно от иловых отложений, при необходимости углубят пруды, отремонтируют береговые полосы и выполнят гидроизоляцию. На финальном этапе создадут участки биоплато с водной растительностью — она замедлит зарастание водоемов в теплое время года. Территории рядом благоустроят.
Перечень водоемов, которые необходимо привести в порядок, формируют ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.