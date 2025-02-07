В Московском зоопарке показали первые кадры с малайским медвежонком Лучиком.

Медвежонок посетил игровую комнату. Он бодро отреагировал на новое место из-за своего озорного характера, рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов.

" К о г д а о н п р и ш е л в и г р о в у ю к о м н а т у , т о д л я н е г о э т о б ы л о , к а к р а н е е и д л я М а ш и и З в е з д о ч к и , ч е м - т о н о в ы м , и н т е р е с н ы м . О н с р а з у п р и н я л с я и з у ч а т ь н о в у ю т е р р и т о р и ю , в с е е е у г о л к и " , – ц и т и р у е т с п е ц и а л и с т а пресс-служба зоопарка.

По его словам, Лучик с интересом обнюхивал все предметы в игровой, где ранее была Звездочка. Зоологи играли с медвежонком, развлекали его и предлагали ему игрушки.

" Т а к к а к в о в р е м я п е р в о г о в ы х о д а о н б ы л с о в с е м м а л е н ь к и й , т о п л о х о л а з а л и п е р в о е в р е м я н а х о д и л с я в о с н о в н о м в н и з у " , – д о б а в и л К о ч а т о в .

Он также обратил внимание, что Лучик значительно отличается от своих сестер: он более социален и общителен.

Ранее в зоопарке впервые показали видео с малайской медведицей Звездочкой. Она тоже освоила игровую комнату и знакомится с находящимися там предметами. Со всеми игрушками Звездочка вела себя уверенно и с любопытством попробовала лазать по бревнам.

По словам начальника отдела "Млекопитающие" Михаила Брагина, Звездочка обладает уверенным и самодостаточным характером. Кроме того, она не так сильно привязана к людям, как медведица Маша, и соблюдает дистанцию в общении.