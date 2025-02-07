Жилой комплекс по программе реновации начали строить в Котловке

Новостройку по программе реновации начали строить в Котловке на улице Кржижановского. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

© m24.ru

На жилой площади свыше 40 тысяч квадратных метров появятся 368 квартир. Девять из них обустроят для маломобильных горожан.

" Г о т о в а я у л у ч ш е н н а я о т д е л к а в н о в ы х к в а р т и р а х б у д е т п о л н о с т ь ю с о о т в е т с т в о в а т ь с т а н д а р т а м п р о г р а м м ы р е н о в а ц и и , у т в е р ж д е н н ы м п о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а М о с к в ы " , – р а с с к а з а л О в ч и н с к и й .

Для облицовки здания из двух секций будет использована система вентилируемого фасада. Для нее специалисты используют керамогранитные плиты белого и антрацитового цветов. Также здание оборудуют восемью лифтами грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Кроме того, на прилегающей к дому территории оборудуют детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Также здесь пройдут работы по озеленению и установке уличного освещения.

" М о с г о с с т р о й н а д з о р у ж е п о л у ч и л о т з а с т р о й щ и к а и з в е щ е н и е о н а ч а л е р а б о т н а п л о щ а д к е , и и н с п е к т о р ы с о с т а в и л и п р о г р а м м у п р о в е р о к , к о т о р ы е п р о й д у т н а в с е х э т а п а х в о з в е д е н и я о б ъ е к т а " , – о т м е т и л п р е д с е д а т е л ь в е д о м с т в а А н т о н С л о б о д ч и к о в .

Во время возведения здания будут проводиться выездные мероприятия со специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они будут осуществлять контроль качества строительных материалов и конструкций, проверять их соответствие утвержденному проекту.

Между тем на северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий появится квартал со спортивными и детскими площадками. Для застройки реорганизуют участок площадью 12 гектаров на улице Сельскохозяйственной. Благодаря строительству в городе создадут примерно 400 рабочих мест. Кроме того, на участке появится свыше 155 тысяч квадратных метров жилья.