В Москве в Музее космонавтики расскажут о подготовке к полету на орбиту

Музей космонавтики в Москве подготовил программу с встречей с космонавтами, лекциями и мастер-классами в честь Дня российской науки на 8 и 9 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

" 8 и 9 ф е в р а л я М у з е й к о с м о н а в т и к и п р а з д н у е т Д е н ь р о с с и й с к о й н а у к и . Д л я п о с е т и т е л е й п о д г о т о в л е н а п р о г р а м м а , в к о т о р о й з а т р а г и в а ю т с я о с н о в н ы е а с п е к т ы п о д г о т о в к и ч е л о в е к а к к о с м и ч е с к о м у п о л е т у . Л е к ц и и , к в и з ы и м а с т е р - к л а с с ы п о м о г у т п о г р у з и т ь с я в к о с м и ч е с к у ю т е м а т и к у , а в с т р е ч а с д в у м я н а с т о я щ и м и к о с м о н а в т а м и в д о х н о в и т г о с т е й н а п е р в ы е ш а г и к о с у щ е с т в л е н и ю м е ч т ы о п о л е т е н а о р б и т у З е м л и " , - р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Так, 8 февраля в музее пройдут лекции и квиз о медицинских и биологических экспериментах в космосе. На лекции микробиолога Андрея Зайцева посетители узнают о микроорганизмах, смогут "поохотиться" на микробов с помощью чашек Петри и научиться правильно брать пробы воздуха аспиратором. Кроме того, любители загадок смогут проверить свои знания о космонавтике, узнать о биологических экспериментах в невесомости, о необычных явлениях на борту космических станций. В этот же день гостям расскажет о подготовке к орбитальному полету, жизнедеятельности на борту космической станции и работе во время выхода в открытый космос.

А 9 февраля в Музее космонавтики состоится специальный выпуск проекта "Космос не ждет", на котором Герой России, летчик-космонавт Александр Мисуркин проведет встречу с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Анатолием Соловьевым. Они расскажут о своих полетах в космос и ответят на вопросы посетителей.