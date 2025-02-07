В Москве в Музее космонавтики расскажут о подготовке к полету на орбиту
Музей космонавтики в Москве подготовил программу с встречей с космонавтами, лекциями и мастер-классами в честь Дня российской науки на 8 и 9 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
"8 и 9 февраля Музей космонавтики празднует День российской науки. Для посетителей подготовлена программа, в которой затрагиваются основные аспекты подготовки человека к космическому полету. Лекции, квизы и мастер-классы помогут погрузиться в космическую тематику, а встреча с двумя настоящими космонавтами вдохновит гостей на первые шаги к осуществлению мечты о полете на орбиту Земли", - рассказали в пресс-службе.
Так, 8 февраля в музее пройдут лекции и квиз о медицинских и биологических экспериментах в космосе. На лекции микробиолога Андрея Зайцева посетители узнают о микроорганизмах, смогут "поохотиться" на микробов с помощью чашек Петри и научиться правильно брать пробы воздуха аспиратором. Кроме того, любители загадок смогут проверить свои знания о космонавтике, узнать о биологических экспериментах в невесомости, о необычных явлениях на борту космических станций. В этот же день гостям расскажет о подготовке к орбитальному полету, жизнедеятельности на борту космической станции и работе во время выхода в открытый космос.
А 9 февраля в Музее космонавтики состоится специальный выпуск проекта "Космос не ждет", на котором Герой России, летчик-космонавт Александр Мисуркин проведет встречу с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Анатолием Соловьевым. Они расскажут о своих полетах в космос и ответят на вопросы посетителей.
"Анатолий Яковлевич - космический рекордсмен. За свои пять полетов на орбиту совершил 16 выходов в открытый космос общей длительностью более 82 часов. Всего же Анатолий Соловьев пробыл на околоземной орбите 651 сутки. А в свой первый полет в июне 1988 года Соловьев отправился после 12 лет подготовки", - добавили в пресс-службе.