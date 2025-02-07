Москвичей пригласили на тренировки на Северном и Южном речных вокзалах

Москвичи могут посетить тренировки проекта "Спортивные выходные", которые 8 и 9 февраля пройдут на Северном и Южном речных вокзалах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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Мероприятия на речных вокзалах для горожан и туристов организовываются круглый год, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, тренировки для всех желающих проходят каждую субботу и воскресенье.

Программа включает в себя тренировки, рассчитанные на разные уровни подготовки. Для тех, кто хочет зарядиться энергией, подойдет зумба-тонинг. Любители интенсивных нагрузок могут попробовать фитрок, который сочетает в себе динамичные упражнения с танцевальными элементами. Занятия по йоге и растяжке помогут снять напряжение, укрепить мышцы и восстановить силы.

Так, 8 февраля с 11:00 до 12:00 на Северном речном вокзале пройдет растяжка, а с 20:30 до 21:30 – танцевальная тренировка. На следующий день с 11:00 до 12:00 запланированы занятия по йоге, а с 20:30 до 21:30 – мастер-класс по хореографии.

На Южном речном вокзале 8 февраля с 11:00 до 12:00 пройдет занятие по йоге, с 12:15 до 13:15 – зумбу-тонингу, с 13:30 до 14:30 – фитроку, с 19:00 до 20:00 – растяжке, с 20:30 до 21:30 – танцам. В воскресенье, 9 февраля, с 11:00 до 12:00 будет тренировка по развитию гибкости, с 12:15 до 13:15 – зумба-тонинг, с 13:30 до 14:30 – фитрок, с 19:00 до 20:00 – йога, с 20:30 до 21:30 – танцы.

Участие в тренировках бесплатное. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте проекта или в МФЦ, где также можно узнать актуальное расписание занятий.

В Москве более 212 тысяч человек приняли участие в проектах "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" в 2024 году, заявил ранее Сергей Собянин. Например, к проекту "Мой спортивный район" присоединились свыше 140 тысяч горожан, а к "Спортивным выходным" – более 72 тысяч.