Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных

В День всех влюбленных в Москве ожидается снег. Об этом "Москве 24" рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, осадки возможны в четверг и пятницу, 13 и 14 февраля. За сутки может выпасть максимально 1-2 мм снега, однако, это существенно не изменит столичный пейзаж, подчеркнула синоптик.

" Г д е с н е г а н е т , т а к е г о и н е б у д е т . А г д е о н л е ж и т , о н б у д е т б о л е е б е л о г о ц в е т а . Р е к о р д н ы х з н а ч е н и й д а в л е н и я н а с л е д у ю щ е й н е д е л е м ы у ж е н е о ж и д а е м " , - у т о ч н и л а П о з д н я к о в а .

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин до этого говорил, что в предстоящие выходные в Москве и Московской области прогнозируется хорошая, солнечная погода. Осадков не ожидается, а максимальное атмосферное давление, о котором предупреждали жителей столичного региона, придется на субботу, 8 февраля.

Столичный регион в выходные попадет в центр антициклона и окажется под прессом очень высокого атмосферного давления. В субботу оно достигнет максимума - 777 мм ртутного столба.