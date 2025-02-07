Мастерские магии: чем заняться на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

Москвичи и гости города смогут прикоснуться к культуре Китая, посетив фестиваль "Китайский Новый год в Москве", который проходит в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

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Так, горожане могут посетить бесплатные мастер-классы. В 12 часов 7 февраля на Тверском бульваре можно будет научиться писать картины в стиле гохуа, используя лишь тушь, минеральные или водяные краски, а также бумагу или шелк. 9-го числа с 19 часов здесь заработает художественная мастерская "Китайский дом", где расскажут о символике сливы, ведь именно ее цветение в Поднебесной ознаменует наступление нового года.

С 15 часов по будням на Тверском бульваре любой желающий сможет создать традиционный китайский веер, а в 17 часов горожанам помогут освоить искусство плетения талисманов в духе фэншуй в виде узелков с монетами. В будние дни с 18 часов здесь пройдут мастер-классы по изготовлению красных фонариков из бумаги.

Между Манежной площадью и площадью Революции работает шале "Китайские традиции" и "Игротека". 7-го числа с 12 до 12:45 можно будет создать красные конверты хунбао, с 13 часов научат делать хлопушки, в 14 предложат создать барабан-погремушку, а в 15 – праздничный красный фонарик.

8 февраля в шале "Китайские традиции" можно будет посетить дегустацию редких сортов чая, а с 19 часов узнать больше о символах года Змеи. В 15 часов 9 февраля здесь проведут мастер-класс по созданию подсвечника в китайском стиле.

Кроме того, в "Игротеке" 7 февраля с 12 до 16 часов научат играть в древнюю стратегическую игру, которой уже более 4 тысяч лет, с 12 часов 8 февраля проведут занятия по игре в вэйци, а в 16 часов раскроют секреты китайских шахмат.

Китайский Новый год может послужить и поводом для знакомства с китайской кухней. В состав большинства традиционных для КНР блюд входят привычные россиянам продукты, которые можно приобрести на столичных ярмарках выходного дня. Так, во многих рецептах используются кинза, имбирь и чеснок, а также черемша, шпинат, зеленый лук и лук-порей, картофель, капуста, сладкий и острый перец.