В московских новостройках площадь квартир уменьшилась на 9-14%
Москвичи опять потеснились: площадь квартир в столичных новостройках с начала 2024 года уменьшилась на 9-14%. Это выяснили аналитики компании "Домклик".
"За последний год площадь квартир в новостройках понизилась во всех сегментах за исключением жилых комплексов премиум-класса", - говорится в исследовании по Москве.
Так, в бизнес-классе квартиры уменьшились на 14%, до 50 кв.м, в комфорт-классе - на 12%, до 43 кв.м, а в эконом-классе - на 9%, до 38 кв.м. Кроме того, уменьшилась и разница между квартирами в сегментах "комфорт" и "бизнес" - с 8 до 6 кв.м. Только в премиальном сегменте площадь квартир увеличилась на 1%, до 74 кв.м.
Примерно 58% квартир в новостройках продаются без отделки, уточнили аналитики компании. Это на 12% меньше, чем год назад. Рост числа квартир с отделкой связывают с желанием застройщиков привлечь покупателей перспективой экономии на ремонте.
Исследование выполнено с использованием объявлений о продаже квартир в новостройках Москвы. Эксперты анализировали только те объявления, в которых был указан сегмент жилья. Всего было исследовано более 110 тыс. объявлений.
Еще раньше аналитики ЦИАН проследили, как изменилась средняя площадь квартир за последние 20 лет в целом по России.
Выяснилось, что средняя площадь квартиры в продаже уменьшилась на четверть: с 72 до 55 кв. м. Разница - на еще одну просторную комнату (17 кв. м). Больше всех в площади сократились трехкомнатные квартиры.