В московских новостройках площадь квартир уменьшилась на 9-14%

Москвичи опять потеснились: площадь квартир в столичных новостройках с начала 2024 года уменьшилась на 9-14%. Это выяснили аналитики компании "Домклик".

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" З а п о с л е д н и й г о д п л о щ а д ь к в а р т и р в н о в о с т р о й к а х п о н и з и л а с ь в о в с е х с е г м е н т а х з а и с к л ю ч е н и е м ж и л ы х к о м п л е к с о в п р е м и у м - к л а с с а " , - г о в о р и т с я в и с с л е д о в а н и и п о М о с к в е .

Так, в бизнес-классе квартиры уменьшились на 14%, до 50 кв.м, в комфорт-классе - на 12%, до 43 кв.м, а в эконом-классе - на 9%, до 38 кв.м. Кроме того, уменьшилась и разница между квартирами в сегментах "комфорт" и "бизнес" - с 8 до 6 кв.м. Только в премиальном сегменте площадь квартир увеличилась на 1%, до 74 кв.м.

Примерно 58% квартир в новостройках продаются без отделки, уточнили аналитики компании. Это на 12% меньше, чем год назад. Рост числа квартир с отделкой связывают с желанием застройщиков привлечь покупателей перспективой экономии на ремонте.

Исследование выполнено с использованием объявлений о продаже квартир в новостройках Москвы. Эксперты анализировали только те объявления, в которых был указан сегмент жилья. Всего было исследовано более 110 тыс. объявлений.

Еще раньше аналитики ЦИАН проследили, как изменилась средняя площадь квартир за последние 20 лет в целом по России.

Выяснилось, что средняя площадь квартиры в продаже уменьшилась на четверть: с 72 до 55 кв. м. Разница - на еще одну просторную комнату (17 кв. м). Больше всех в площади сократились трехкомнатные квартиры.