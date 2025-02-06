Синоптик спрогнозировал контрастную температуру в выходные в Москве

Синоптик Шувалов спрогнозировал контрастную температуру в выходные в Москве
В выходные жителей столичного региона ожидает солнечная погода, однако температура будет резко меняться в зависимости от времени суток. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, с пятницы будет малооблачная солнечная погода и высокое атмосферное давление. Оно поднимется до 775-778 миллиметров ртутного столба.
— Очень высокое давление на грани рекордов. И конечно же, ни о каких осадках даже речи быть не может, — уточнил синоптик.
Температура, по его словам, будет очень контрастной. Ночью ближе к минус 10 градусам, а днем ближе к 0 градусов. Шувалов объяснил, ясное небо будет способствовать ночному выхолаживанию. Гололеда на дорогах не ожидается.
— Скорее всего, без осадков будет до 13-14 февраля. Дальше возможны подвижки, — подытожил прогнозист в беседе с RT.
Ранее Шувалов сообщил, что с новым месяцем зимы начинается новая погода. Он рассказал, чего ожидать москвичам в начале февраля.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие выходные в столичном регионе будет побит абсолютный рекорд давления для текущих чисел февраля, а температура воздуха превысит климатическую норму.