Синоптик спрогнозировал контрастную температуру в выходные в Москве

В выходные жителей столичного региона ожидает солнечная погода, однако температура будет резко меняться в зависимости от времени суток. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, с пятницы будет малооблачная солнечная погода и высокое атмосферное давление. Оно поднимется до 775-778 миллиметров ртутного столба.

— О ч е н ь в ы с о к о е д а в л е н и е н а г р а н и р е к о р д о в . И к о н е ч н о ж е , н и о к а к и х о с а д к а х д а ж е р е ч и б ы т ь н е м о ж е т , — у т о ч н и л с и н о п т и к .

Температура, по его словам, будет очень контрастной. Ночью ближе к минус 10 градусам, а днем ближе к 0 градусов. Шувалов объяснил, ясное небо будет способствовать ночному выхолаживанию. Гололеда на дорогах не ожидается.

— С к о р е е в с е г о , б е з о с а д к о в б у д е т д о 1 3 - 1 4 ф е в р а л я . Д а л ь ш е в о з м о ж н ы п о д в и ж к и , — п о д ы т о ж и л п р о г н о з и с т в б е с е д е с RT.

Ранее Шувалов сообщил, что с новым месяцем зимы начинается новая погода. Он рассказал, чего ожидать москвичам в начале февраля.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие выходные в столичном регионе будет побит абсолютный рекорд давления для текущих чисел февраля, а температура воздуха превысит климатическую норму.