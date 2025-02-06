Эксперт: Доля предлагающих скидки на квартиры в Москве застройщиков снизилась до 31%
Доля застройщиков, предлагающих скидки на квартиры в Москве, снизилась с 50% в декабре 2024 года до 31% в январе 2025 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев.
«Доля застройщиков, предлагающих скидки, снизилась с 50% в декабре 2024 года до 31% в январе 2025 года, то есть если в конце 2024 году скидка предоставлялась на каждую вторую квартиру, то в 2025 году уже лишь на каждую третью. Средневзвешенная цена первичной недвижимости (без учета элит-класса и без возможных скидок) Москвы в старых границах на начало февраля составляет 553 тыс. руб. за 1 кв. м. По сравнению со средневзвешенной ценой декабря (534 тыс. руб. за 1 кв. м) показатель за месяц увеличился почти на 3,5%. Средневзвешенная цена недвижимости Москвы за год увеличилась на 20% – в январе прошлого года цена составляла 461,5 тыс. руб. за 1 кв. м», – сказал Голышев.
Он отметил, что в 2025 году девелоперы продолжат применять механизмы ценовой стимуляции спроса, включая сезонные скидки и акционные предложения: в рамках таких программ возможны индивидуальные дисконты на определенные объекты, специальные условия рассрочки, а также ограниченные по объему предложения с льготными условиями.
«Однако параметры и сроки реализации данных инициатив будут определяться конъюнктурой рынка и стратегией каждого застройщика. Также в качестве альтернативного источника финансирования проектов в 2025 году все больше девелоперов может выйти на биржу для размещения облигаций. В 2024 году 17 застройщиков успешно разместили облигации совокупно на 600 млрд руб.», – заключил Голышев.
По словам управляющего директора NF DOM Натальи Сазоновой, в 2024 году скидки от застройщиков вероятны, однако они, скорее всего, не будут носить сезонный характер, вместо этого размер и условия скидок будут зависеть от текущих потребностей девелоперов в каждом проекте.
«В зависимости от стратегии застройщики могут предлагать более привлекательные цены, но без рассрочек, чтобы ускорить наполнение эскроу-счетов. Это связано с тем, что по мере их наполнения снижается ставка по проектному финансированию, что дает застройщику возможность стимулировать спрос не скидками, а более гибкими инструментами – рассрочками и отсрочками платежей. Такая модель позволит участникам рынка быстрее снизить кредитную нагрузку. Таким образом, 2025 год может стать для покупателей сезоном охоты за скидками: наиболее привлекательные предложения могут быть на старте продаж – в период активного наполнения эскроу-счетов», – пояснила Сазонова.
Она напомнила, что еще несколько лет назад застройщики традиционно использовали сезонные акции, приуроченные к весенним праздникам, летнему периоду снижения покупательской активности и концу года.
«Однако в течение примерно пяти последних лет эта практика сменилась более гибкими механизмами стимулирования продаж. Сегодня ключевую роль играют субсидированные ипотечные программы, рассрочки и другие финансовые инструменты, тогда как прямые скидки встречаются все реже», – уточнила эксперт.