Доля предлагающих скидки на квартиры в Москве застройщиков снизилась

Доля застройщиков, предлагающих скидки на квартиры в Москве, снизилась с 50% в декабре 2024 года до 31% в январе 2025 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев.

« Д о л я з а с т р о й щ и к о в , п р е д л а г а ю щ и х с к и д к и , с н и з и л а с ь с 5 0 % в д е к а б р е 2 0 2 4 г о д а д о 3 1 % в я н в а р е 2 0 2 5 г о д а , т о е с т ь е с л и в к о н ц е 2 0 2 4 г о д у с к и д к а п р е д о с т а в л я л а с ь н а к а ж д у ю в т о р у ю к в а р т и р у , т о в 2 0 2 5 г о д у у ж е л и ш ь н а к а ж д у ю т р е т ь ю . С р е д н е в з в е ш е н н а я ц е н а п е р в и ч н о й н е д в и ж и м о с т и ( б е з у ч е т а э л и т - к л а с с а и б е з в о з м о ж н ы х с к и д о к ) М о с к в ы в с т а р ы х г р а н и ц а х н а н а ч а л о ф е в р а л я с о с т а в л я е т 5 5 3 т ы с . р у б . з а 1 к в . м . П о с р а в н е н и ю с о с р е д н е в з в е ш е н н о й ц е н о й д е к а б р я ( 5 3 4 т ы с . р у б . з а 1 к в . м ) п о к а з а т е л ь з а м е с я ц у в е л и ч и л с я п о ч т и н а 3 , 5 % . С р е д н е в з в е ш е н н а я ц е н а н е д в и ж и м о с т и М о с к в ы з а г о д у в е л и ч и л а с ь н а 2 0 % – в я н в а р е п р о ш л о г о г о д а ц е н а с о с т а в л я л а 4 6 1 , 5 т ы с . р у б . з а 1 к в . м » , – с к а з а л Г о л ы ш е в .

Он отметил, что в 2025 году девелоперы продолжат применять механизмы ценовой стимуляции спроса, включая сезонные скидки и акционные предложения: в рамках таких программ возможны индивидуальные дисконты на определенные объекты, специальные условия рассрочки, а также ограниченные по объему предложения с льготными условиями.

« О д н а к о п а р а м е т р ы и с р о к и р е а л и з а ц и и д а н н ы х и н и ц и а т и в б у д у т о п р е д е л я т ь с я к о н ъ ю н к т у р о й р ы н к а и с т р а т е г и е й к а ж д о г о з а с т р о й щ и к а . Т а к ж е в к а ч е с т в е а л ь т е р н а т и в н о г о и с т о ч н и к а ф и н а н с и р о в а н и я п р о е к т о в в 2 0 2 5 г о д у в с е б о л ь ш е д е в е л о п е р о в м о ж е т в ы й т и н а б и р ж у д л я р а з м е щ е н и я о б л и г а ц и й . В 2 0 2 4 г о д у 1 7 з а с т р о й щ и к о в у с п е ш н о р а з м е с т и л и о б л и г а ц и и с о в о к у п н о н а 6 0 0 м л р д р у б . » , – з а к л ю ч и л Г о л ы ш е в .

По словам управляющего директора NF DOM Натальи Сазоновой, в 2024 году скидки от застройщиков вероятны, однако они, скорее всего, не будут носить сезонный характер, вместо этого размер и условия скидок будут зависеть от текущих потребностей девелоперов в каждом проекте.

« В з а в и с и м о с т и о т с т р а т е г и и з а с т р о й щ и к и м о г у т п р е д л а г а т ь б о л е е п р и в л е к а т е л ь н ы е ц е н ы , н о б е з р а с с р о ч е к , ч т о б ы у с к о р и т ь н а п о л н е н и е э с к р о у - с ч е т о в . Э т о с в я з а н о с т е м , ч т о п о м е р е и х н а п о л н е н и я с н и ж а е т с я с т а в к а п о п р о е к т н о м у ф и н а н с и р о в а н и ю , ч т о д а е т з а с т р о й щ и к у в о з м о ж н о с т ь с т и м у л и р о в а т ь с п р о с н е с к и д к а м и , а б о л е е г и б к и м и и н с т р у м е н т а м и – р а с с р о ч к а м и и о т с р о ч к а м и п л а т е ж е й . Т а к а я м о д е л ь п о з в о л и т у ч а с т н и к а м р ы н к а б ы с т р е е с н и з и т ь к р е д и т н у ю н а г р у з к у . Т а к и м о б р а з о м , 2 0 2 5 г о д м о ж е т с т а т ь д л я п о к у п а т е л е й с е з о н о м о х о т ы з а с к и д к а м и : н а и б о л е е п р и в л е к а т е л ь н ы е п р е д л о ж е н и я м о г у т б ы т ь н а с т а р т е п р о д а ж – в п е р и о д а к т и в н о г о н а п о л н е н и я э с к р о у - с ч е т о в » , – п о я с н и л а С а з о н о в а .

Она напомнила, что еще несколько лет назад застройщики традиционно использовали сезонные акции, приуроченные к весенним праздникам, летнему периоду снижения покупательской активности и концу года.