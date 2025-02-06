Собянин рассказал о московских ярмарках выходного дня

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных ярмарках выходного дня.

Собянин рассказал о московских ярмарках выходного дня
©  Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На сегодняшний день мы создали 29 тёплых павильонов со всем необходимым оборудованием», отметил Собянин.

По словам главы города, торговые места на ярмарках распределяются на безвозмездной основе на заявочных кампаниях.

Фермеры получают возможность в течение года реализовывать свою продукцию, что делает ярмарки уникальными по своему формату, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что на платформе «Город идей» соберут мнения о развитии рыбных рынков Москвы.

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