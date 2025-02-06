Собянин рассказал о московских ярмарках выходного дня

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных ярмарках выходного дня.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

« Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь м ы с о з д а л и 2 9 т ё п л ы х п а в и л ь о н о в с о в с е м н е о б х о д и м ы м о б о р у д о в а н и е м » , — о т м е т и л С о б я н и н .

По словам главы города, торговые места на ярмарках распределяются на безвозмездной основе на заявочных кампаниях.

Фермеры получают возможность в течение года реализовывать свою продукцию, что делает ярмарки уникальными по своему формату, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что на платформе «Город идей» соберут мнения о развитии рыбных рынков Москвы.