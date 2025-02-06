Собянин рассказал о московских ярмарках выходного дня
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных ярмарках выходного дня.
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«На сегодняшний день мы создали 29 тёплых павильонов со всем необходимым оборудованием», — отметил Собянин.
По словам главы города, торговые места на ярмарках распределяются на безвозмездной основе на заявочных кампаниях.
Фермеры получают возможность в течение года реализовывать свою продукцию, что делает ярмарки уникальными по своему формату, добавил Собянин.
Ранее сообщалось, что на платформе «Город идей» соберут мнения о развитии рыбных рынков Москвы.