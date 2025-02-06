Новорожденным в Москве в 2024 году стали чаще давать двойные имена
В 2024 году в Москве новорожденным стали чаще давать имена из двух и более частей. Так, двойные, тройные и даже четверные имена в столице в прошлом году получили более 900 мальчиков и порядка 400 девочек, передает РИА Новости сообщение пресс-службы столичного управления ЗАГС.
«Чаще всего дают имена с написанием через пробел, но встречаются и варианты написания через дефис. В 2024 году новорожденным в столице часто давали двойные имена. Так, двойное имя получили в прошлом году 847 мальчиков и 332 девочки. Мальчиков с тройным именем родилось в столице 55, а девочек — 53. Четверное имя получили три мальчика и две девочки», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили также, что в 2024 году 19 девочек родилось с двойным именем, начинающимся с имени Анна. Также в ЗАГС рассказали, что двойные имена девочек часто включают имя Ева.
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