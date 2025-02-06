Новорожденным в Москве в 2024 году стали чаще давать двойные имена

В 2024 году в Москве новорожденным стали чаще давать имена из двух и более частей. Так, двойные, тройные и даже четверные имена в столице в прошлом году получили более 900 мальчиков и порядка 400 девочек, передает РИА Новости сообщение пресс-службы столичного управления ЗАГС.

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« Ч а щ е в с е г о д а ю т и м е н а с н а п и с а н и е м ч е р е з п р о б е л , н о в с т р е ч а ю т с я и в а р и а н т ы н а п и с а н и я ч е р е з д е ф и с . В 2 0 2 4 г о д у н о в о р о ж д е н н ы м в с т о л и ц е ч а с т о д а в а л и д в о й н ы е и м е н а . Т а к , д в о й н о е и м я п о л у ч и л и в п р о ш л о м г о д у 8 4 7 м а л ь ч и к о в и 3 3 2 д е в о ч к и . М а л ь ч и к о в с т р о й н ы м и м е н е м р о д и л о с ь в с т о л и ц е 5 5 , а д е в о ч е к — 5 3 . Ч е т в е р н о е и м я п о л у ч и л и т р и м а л ь ч и к а и д в е д е в о ч к и » , — с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е .

В ведомстве отметили также, что в 2024 году 19 девочек родилось с двойным именем, начинающимся с имени Анна. Также в ЗАГС рассказали, что двойные имена девочек часто включают имя Ева.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к тренду на совмещение работы и личной жизни. Так, большинство работающих людей продолжают искать золотую середину между карьерой и личной жизнью. Однако к 2025 году сформировался новый тренд — не разделять эти две сферы, а гармонично их смешивать между собой.