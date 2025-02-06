Ценные элементы усадьбы Высоцких взяли под охрану Москвы

Сотрудники столичного Департамента культурного наследия дополнили предмет охраны городской усадьбы Высоцких, расположенной в переулке Огородная слобода. Документ включает список ценных элементов, которые формируют исторический облик этого памятника архитектуры.

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— О с о б н я к В ы с о ц к и х — я р к и й о б р а з е ц а р х и т е к т у р ы р у б е ж а X I X – X X в е к о в , с о ч е т а ю щ и й б о г а т ы й д е к о р , с л о ж н ы е ф а с а д н ы е ф о р м ы и ж и в о п и с н у ю к о м п о з и ц и ю , — о т м е т и л р у к о в о д и т е л ь Д е п а р т а м е н т а к у л ь т у р н о г о н а с л е д и я Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что в советские годы здание сохранило роль важного художественного и образовательного пространства, став в 1936 году Домом пионеров. Тогда в нем провели капитальную реконструкцию, создав шахматную и игровую комнаты, зимний сад и театральную сцену.

В списке ценных элементов, которые вошли в предмет охраны усадьбы, находятся детали фасада, в том числе полукруглая лестничная башня, крыльцо парадного входа, балконы и фонари начала XX века, и оригинальные интерьерные решения — ажурное ограждение, мраморная лестница, витражный тамбур парадного входа и другие элементы, передает официальный сайт мэра Москвы.

За последние 14 лет в Москве 734 здания получили статус памятников архитектуры, гарантирующий им государственную защиту. Теперь эти объекты запрещено сносить, а любые ремонтные работы могут проводиться только с разрешения городских властей.