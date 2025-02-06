Ценные элементы усадьбы Высоцких взяли под охрану Москвы
Сотрудники столичного Департамента культурного наследия дополнили предмет охраны городской усадьбы Высоцких, расположенной в переулке Огородная слобода. Документ включает список ценных элементов, которые формируют исторический облик этого памятника архитектуры.
— Особняк Высоцких — яркий образец архитектуры рубежа XIX–XX веков, сочетающий богатый декор, сложные фасадные формы и живописную композицию, — отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Он добавил, что в советские годы здание сохранило роль важного художественного и образовательного пространства, став в 1936 году Домом пионеров. Тогда в нем провели капитальную реконструкцию, создав шахматную и игровую комнаты, зимний сад и театральную сцену.
В списке ценных элементов, которые вошли в предмет охраны усадьбы, находятся детали фасада, в том числе полукруглая лестничная башня, крыльцо парадного входа, балконы и фонари начала XX века, и оригинальные интерьерные решения — ажурное ограждение, мраморная лестница, витражный тамбур парадного входа и другие элементы, передает официальный сайт мэра Москвы.
За последние 14 лет в Москве 734 здания получили статус памятников архитектуры, гарантирующий им государственную защиту. Теперь эти объекты запрещено сносить, а любые ремонтные работы могут проводиться только с разрешения городских властей.