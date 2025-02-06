Москва побила рекорд, приняв более 42 тыс. туристов из ОАЭ в 2024 году

Москва за девять месяцев прошлого года приняла более 42 тыс. туристов из Объединенных Арабских Эмиратов, побив предыдущий рекорд, зафиксированный в 2019 году. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

" Ч и с л о т у р и с т о в и з О А Э з а д е в я т ь м е с я ц е в 2 0 2 4 г о д а с о с т а в и л о 4 2 , 7 т ы с . ч е л о в е к , ч т о б о л е е ч е м в д в о е п р е в ы ш а е т п р е д ы д у щ и й р е к о р д , у с т а н о в л е н н ы й в 2 0 1 9 г о д у . Ч и с л о т у р и с т о в и з К у в е й т а з а т о т ж е п е р и о д с о с т а в и л о 1 3 , 9 т ы с . ч е л о в е к , и з К а т а р а - б о л е е 9 т ы с я ч ч е л о в е к " , - с к а з а л К о з л о в н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и в Д у б а е , к у д а п р и б ы л а д е л е г а ц и я м о с к о в с к о г о к о м и т е т а п о т у р и з м у .

По его словам, средняя продолжительность пребывания туристов из стран Ближнего Востока в Москве составляет около девяти дней. Каждый третий путешественник из ближневосточных стран, посетивший Москву в 2024 году, планирует вернуться в этом году. Среди туристов, посетивших Москву в новогодние праздники, были гости из ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и других стран региона.

" М о с к в а б ы с т р о с т а н о в и т с я п р е д п о ч т и т е л ь н ы м н а п р а в л е н и е м д л я т у р и с т о в с Б л и ж н е г о В о с т о к а б л а г о д а р я р а з в и т о й и н ф р а с т р у к т у р е , м я г к о м у к л и м а т у и у н и к а л ь н о м у с о ч е т а н и ю с о в р е м е н н ы х у д о б с т в с б о г а т ы м и р у с с к и м и т р а д и ц и я м и " , - п о д ч е р к н у л К о з л о в .

Делегация столичного комитета посетила ОАЭ в рамках проекта по привлечению туристов из стран Персидского залива. Она также планирует совершить рабочие поездки в Кувейт и Катар.