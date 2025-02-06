Москва побила рекорд, приняв более 42 тыс. туристов из ОАЭ в 2024 году
Москва за девять месяцев прошлого года приняла более 42 тыс. туристов из Объединенных Арабских Эмиратов, побив предыдущий рекорд, зафиксированный в 2019 году. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.
"Число туристов из ОАЭ за девять месяцев 2024 года составило 42,7 тыс. человек, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный в 2019 году. Число туристов из Кувейта за тот же период составило 13,9 тыс. человек, из Катара - более 9 тысяч человек", - сказал Козлов на пресс-конференции в Дубае, куда прибыла делегация московского комитета по туризму.
По его словам, средняя продолжительность пребывания туристов из стран Ближнего Востока в Москве составляет около девяти дней. Каждый третий путешественник из ближневосточных стран, посетивший Москву в 2024 году, планирует вернуться в этом году. Среди туристов, посетивших Москву в новогодние праздники, были гости из ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и других стран региона.
"Москва быстро становится предпочтительным направлением для туристов с Ближнего Востока благодаря развитой инфраструктуре, мягкому климату и уникальному сочетанию современных удобств с богатыми русскими традициями", - подчеркнул Козлов.
Делегация столичного комитета посетила ОАЭ в рамках проекта по привлечению туристов из стран Персидского залива. Она также планирует совершить рабочие поездки в Кувейт и Катар.