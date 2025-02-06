Песков: Москва стала лучшим городом мира благодаря усилиям властей и граждан

Москва стала лучшим городом мира благодаря усилиям своих граждан и властей. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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" Б л а г о д а р я у с и л и я м мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей Москва превратилась в один из, если не самый лучший город мира – по комфорту, по красоте, по всему", – сказал он.

При этом Песков уточнил, что Кремль не занимается оценкой реконструкции Большого Московского цирка.

" П р о е к т ы д о л ж н ы г о т о в и т ь с п е ц и а л и с т ы и о ц е н и в а т ь г р а ж д а н е и ж и т е л и г о р о д а п о т е м п р е д л о ж е н и я м , к о т о р ы е ф о р м у л и р у ю т с п е ц и а л и с т ы и з мэрии Москвы", – пояснил политик и добавил, что предлагаемые новые проекты добавят динамики в развитие города.

Ранее российская столица заняла первое место в рейтинге "Доступность услуг в городах мира". Так, Москва оказалась лучшей по доступности медицины, ЖКХ, коммуникаций (сотовая связь и интернет), а также вошла в топ-3 по доступности транспорта, образования, спорта, культуры и развлечений.