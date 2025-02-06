В Москве снесли более 560 старых домов по программе реновации

Свыше 560 ранее расселенных домов во всех округах столицы были демонтированы с начала реализации городской программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

" П о п р о г р а м м е р е н о в а ц и и р а с с е л е н и е з а т р о н у л о у ж е б о л е е 1 , 2 т ы с я ч и д о м о в , и з н и х 5 6 2 р а с с е л е н н ы х з д а н и я г о р о д д е м о н т и р о в а л . Б о л ь ш е в с е г о с н е с е н н ы х з д а н и й н а ю г о - в о с т о к е с т о л и ц ы - 8 9 . В З а п а д н о м а д м и н и с т р а т и в н о м о к р у г е д е м о н т и р о в а л и 7 0 д о м о в , в В о с т о ч н о м - 6 5 " , - с к а з а л Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что на месте снесенных зданий в столице строят жилые комплексы, соответствующие стандартам программы реновации, с благоустроенной территорией.

" У д е л я е т с я в н и м а н и е с о з д а н и ю з е л е н ы х з о н , д е т с к и х и с п о р т и в н ы х п л о щ а д о к , м е с т д л я о т д ы х а и о б щ е н и я ж и т е л е й . И н ф р а с т р у к т у р а в о к р у г н о в о с т р о е к р а з в и в а е т с я с у ч е т о м п о т р е б н о с т е й ж и т е л е й , ч т о в к л ю ч а е т в с е б я с о з д а н и е у д о б н ы х п е ш е х о д н ы х м а р ш р у т о в , в е л о с и п е д н ы х д о р о ж е к и д о с т у п к о б щ е с т в е н н о м у т р а н с п о р т у " , - у т о ч н и л и в п р е с с - с л у ж б е в е д о м с т в а .

Первые этажи жилых комплексов будут нежилые. Они предназначены для размещения социальных и коммерческих объектов. На прилегающих к новостройкам территориях выполнят благоустройство, обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. 3 февраля 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.