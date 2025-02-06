В Москве снесли более 560 старых домов по программе реновации

Свыше 560 ранее расселенных домов во всех округах столицы были демонтированы с начала реализации городской программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.
"По программе реновации расселение затронуло уже более 1,2 тысячи домов, из них 562 расселенных здания город демонтировал. Больше всего снесенных зданий на юго-востоке столицы - 89. В Западном административном округе демонтировали 70 домов, в Восточном - 65", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Отмечается, что на месте снесенных зданий в столице строят жилые комплексы, соответствующие стандартам программы реновации, с благоустроенной территорией.
"Уделяется внимание созданию зеленых зон, детских и спортивных площадок, мест для отдыха и общения жителей. Инфраструктура вокруг новостроек развивается с учетом потребностей жителей, что включает в себя создание удобных пешеходных маршрутов, велосипедных дорожек и доступ к общественному транспорту", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Первые этажи жилых комплексов будут нежилые. Они предназначены для размещения социальных и коммерческих объектов. На прилегающих к новостройкам территориях выполнят благоустройство, обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. 3 февраля 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.