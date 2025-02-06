В Москве снесли более 560 старых домов по программе реновации

Свыше 560 ранее расселенных домов во всех округах столицы были демонтированы с начала реализации городской программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

В Москве снесли более 560 старых домов по программе реновации
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"По программе реновации расселение затронуло уже более 1,2 тысячи домов, из них 562 расселенных здания город демонтировал. Больше всего снесенных зданий на юго-востоке столицы - 89. В Западном административном округе демонтировали 70 домов, в Восточном - 65", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что на месте снесенных зданий в столице строят жилые комплексы, соответствующие стандартам программы реновации, с благоустроенной территорией.

"Уделяется внимание созданию зеленых зон, детских и спортивных площадок, мест для отдыха и общения жителей. Инфраструктура вокруг новостроек развивается с учетом потребностей жителей, что включает в себя создание удобных пешеходных маршрутов, велосипедных дорожек и доступ к общественному транспорту", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Первые этажи жилых комплексов будут нежилые. Они предназначены для размещения социальных и коммерческих объектов. На прилегающих к новостройкам территориях выполнят благоустройство, обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. 3 февраля 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

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