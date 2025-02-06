Почти четверть москвичей ежедневно питаются в ресторанах

Большинство россиян ходят в рестораны еженедельно (38%) или пару раз в месяц (27%), однако москвичи питаются вне дома гораздо чаще. Об этом говорится в исследовании STARWIND, которое есть в распоряжении "РГ". В опросе приняли участие более 1 320 жителей крупных и малых городов России.

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Аналитики выяснили, что каждый четвертый россиянин тратит до 20% своего дохода на посещение ресторанов и кафе. Среди москвичей 40% расходуют на общепит не более 10% своего дохода, а около 9% - до половины своей зарплаты. Лишь 4% опрошенных жителей столицы признались, что большую часть своего дохода они тратят на питание вне дома.

Наиболее распространенные поводы для москвичей посетить ресторан - встречи с друзьями и коллегами (69%) и желание сменить обстановку (27%). Почти каждый четвертый (24%) вынужден питаться вне дома из-за нехватки времени на готовку. Ежедневно еду из ресторанов, кафе и пекарен выбирают только 3% опрошенных россиян, и среди них больше всего именно москвичей. В то же время жители небольших городов с населением до полумиллиона человек предпочитают готовить сами (таких оказалось 22%).

Для многих россиян из крупных городов (от 500 тысяч до 1 миллиона жителей) главная причина готовить дома - это экономия (66%). Однако москвичей, разделяющих такое же мнение, почти что в 2 раза меньше - 34%. Другие мотивы, побуждающие жителей столицы выбирать домашнюю кухню, включают заботу о здоровье (30%). Чуть больше (35%) поделились, что их побуждают готовить домашний интерьер и чистота на кухне. И еще 23% выбирают домашнюю кухню из-за появления удобной техники, которая облегчает бытовые хлопоты.

Результаты исследования показали, что около 44% жителей Москвы за последние два года стали выбирать более простые и быстрые блюда. Еще 50% жителей столицы склонны к кулинарным экспериментам, а бытовая техника облегчает приготовление даже самых сложных блюд.

Россияне также отметили, что их отношение к еде сильно изменилось за последнее время. Например, 19% стали приверженцами здорового питания, а 45% начали экспериментировать с различными рецептами.

Все больше россиян заказывают готовые блюда на дом: за последние два-три года эта цифра увеличилась на 12% Данная тенденция связана с ростом популярности сервисов доставки и готовых рационов питания. Еще 6% переключились на полуфабрикаты - в Москве этот показатель составляет 8% соответственно.