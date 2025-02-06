В Москве увеличили подачу тепла в дома из-за похолодания

В Москве скорректирована работа систем отопления из-за ожидаемого похолодания в Москве, рассказал заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

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" С о г л а с н о п р о г н о з а м с и н о п т и к о в , н а ч и н а я с с у б б о т ы ( 8 ф е в р а л я . – П р и м . р е д . ) и д о 1 9 – 2 0 ф е в р а л я т е м п е р а т у р а в о з д у х а в с т о л и ч н о м р е г и о н е в н о ч н ы е ч а с ы м о ж е т п о н и ж а т ь с я д о м и н у с 1 0 г р а д у с о в " , – п е р е д а е т телеграм-канал комплекса городского хозяйства слова вице-мэра.

Теперь температура теплоносителя в магистральных сетях полностью соответствует нормативным значениям, указал Бирюков. Сама корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

В ведомстве пояснили, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Причем задания на изменение выдаются заблаговременно, основываясь на краткосрочном прогнозе погоды.

Регулирование отпуска тепла, в свою очередь, обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя; за счет увеличения или сокращения объема его циркуляции.

В предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, столбики термометров в Московском регионе опустятся до минус 10 градусов в ночные часы, а в дневные – установятся на нулевой отметке. Тем не менее с пятницы, 7-го числа, наступит период с большим количеством солнца.

К концу недели в столице также прогнозируется повышенное атмосферное давление. В четверг, 6 февраля, оно окажется на 18–20 миллиметров ртутного столба выше нормы, а в пятницу – на 24–26.

Пик роста придется на субботу, когда барометры покажут 774 миллиметра ртутного столба, что превышает норму на 26–28 единиц. Таким образом, 8-го числа может быть установлен новый суточный рекорд.