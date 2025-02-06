Почти 70 ветхих строений отремонтировали на севере Москвы за 2024 год

В ходе работ по сохранению архитектурного и поддержания эстетического облика столицы специалисты Госинспекции по недвижимости проводят планомерную работу по обновлению ветхих построек. В контрольном ведомстве рассказали ее результатах на территории Северного административного округа (САО).

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Ключевые направления для восстановления ветхих построек определяются в рамках совместно работы экспертов инспекции вместе с федеральными и местными органами власти, а также владельцами зданий. Они выявляют объекты и разрабатывают соответствующие планы действий. Проведение таких работ затрагивает все столичные районы и административные округа.

— В 2 0 2 4 г о д у в С А О б ы л о о б н о в л е н о 6 9 в е т х и х с т р о е н и й . У с т а р е в ш и е з д а н и я , и м е ю щ и е з а п у щ е н н ы й в и д , н е т о л ь к о п о р т я т о б л и к г о р о д с к и х у л и ц , н о и м о г у т п р е д с т а в л я т ь о п а с н о с т ь д л я ж и т е л е й . М ы в ы я в л я е м т а к и е в е т х и е п о с т р о й к и и п о м о г а е м с о б с т в е н н и к а м п р и в е с т и и х в п о р я д о к , ч т о п о з в о л я е т с о х р а н и т ь а р х и т е к т у р н у ю ц е л о с т н о с т ь Москвы, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В качестве примера было приведено пятиэтажное здание, построенное в 1954 году по адресу: 1-я улица Ямского Поля, дом 15, строение 2 в районе Беговой. После полного ремонта оно было переоборудовано в медицинский центр.

В свою очередь, здания, которые находятся в аварийном состоянии и представляют опасность, подлежат сносу. В 2024 году было демонтировано 49 таких объектов. После того как участки освобождаются, их благоустраивают и используют для развития инфраструктуры районов.