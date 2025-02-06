Почти 70 ветхих строений отремонтировали на севере Москвы за 2024 год
В ходе работ по сохранению архитектурного и поддержания эстетического облика столицы специалисты Госинспекции по недвижимости проводят планомерную работу по обновлению ветхих построек. В контрольном ведомстве рассказали ее результатах на территории Северного административного округа (САО).
Ключевые направления для восстановления ветхих построек определяются в рамках совместно работы экспертов инспекции вместе с федеральными и местными органами власти, а также владельцами зданий. Они выявляют объекты и разрабатывают соответствующие планы действий. Проведение таких работ затрагивает все столичные районы и административные округа.
— В 2024 году в САО было обновлено 69 ветхих строений. Устаревшие здания, имеющие запущенный вид, не только портят облик городских улиц, но и могут представлять опасность для жителей. Мы выявляем такие ветхие постройки и помогаем собственникам привести их в порядок, что позволяет сохранить архитектурную целостность Москвы, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
В качестве примера было приведено пятиэтажное здание, построенное в 1954 году по адресу: 1-я улица Ямского Поля, дом 15, строение 2 в районе Беговой. После полного ремонта оно было переоборудовано в медицинский центр.
В свою очередь, здания, которые находятся в аварийном состоянии и представляют опасность, подлежат сносу. В 2024 году было демонтировано 49 таких объектов. После того как участки освобождаются, их благоустраивают и используют для развития инфраструктуры районов.